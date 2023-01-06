无畏契约封烟是什么 怎么封烟好

2023-01-09 09:13:32 来源：互联网 编辑：佚名

无畏契约是一款多人第一人称射击游戏，游戏中有多种武器道具可以使用，玩家在被火力压制的使用可以通过使用烟雾弹来解围，下面就为大家分享无畏契约封烟的方法。

无畏契约封烟方法

1、内烟，这个就是所有范围都在房子里面或者在路口的烟，外烟，就是一部分烟雾弹的范围在屋外或者在路口之外。

2、这两个方法对应的情况是不一样的，烟雾弹的位置给大部分玩家封的位置，从里面静步出来的敌人你们无法确定位置。

3、这个时候内烟的技巧就用上了，把所有烟雾弹范围控制在房间内或者路口内，敌人的活动范围就会变小。

4、当然你要有一个安静的环境，可以听到敌方的脚步等等信息，同时你的注意力需要高度集中，不然的话容易被反杀的。