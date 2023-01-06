无畏契约什么武器适合新手 新手选什么武器

2023-01-09 09:11:00 来源：互联网 编辑：佚名

无畏契约是一款多人第一视角射击游戏，游戏中有大量的武器可以使用，每一把武器的上手难度都不同，那么无畏契约新手用什么武器好，一起来看看吧。

无畏契约武器推荐

1、无畏契约游戏中的枪械还是挺多的，但是种类只有那几种，比如步枪，狙击枪，散弹枪等等。

2、在开始的时候会有一个小手枪，其他的武器需要玩家自己进行解锁。

3、游戏中鬼魅是最好用的枪，目前游戏中评价最好的就是这个枪了，可以优先购买。

4、还有一些其他的武器，需要玩家自行去体验，总的来说如果你是小白的话，不建议去碰狙击枪和散弹枪这种吃操作的枪，最好选择容错率较高的枪械，比如步枪或者冲锋枪，手枪的话前期没有钱购买是必须要用的。