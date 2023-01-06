皇家骑士团重生怎么让雪莉入队 雪莉怎么招募

2023-01-09 09:07:05 来源：互联网 编辑：佚名

皇家骑士团重生雪莉是游戏中的一个可招募npc，需要玩家完成前置条件才能邀请加入，那么皇家骑士团重生雪莉怎么入队，一起来看看吧。

皇家骑士团重生加入方法

魔术师雪莉是游戏第四章可以招募的角色之一，巴库拉姆人，性格L，所有路线均可加入。

加入条件

1、第4章邦哈姆巴神殿的战斗中将雪莉的HP削至10%以下，令她撤退。

2、回到菲达克城发生剧情。

3、前往巴尔玛姆萨镇(须先在佐德湿原触发随机战并在下雨的状况下结束战斗，蛮族的角笛有效。其实雨季去就行，逛街等雨天就可以，训练的时候改变天气也是可以的)。

注意奥莉维亚不在队中或巴尼西亚城已经攻略完成，则此事件不会发生。并且奥莉维亚的忠诚度需在60以上。