伊克西翁碎片场任务怎么做 碎片场选项选什么

伊克西翁垃圾回收站是游戏中非常重要的区域，这个区域中玩家需要合理规划才能更好的发展，那么伊克西翁垃圾回收站怎么规划，一起来看看吧。伊克西翁垃圾回收站布局方法垃圾回收区的布局没有和上面的放在一起是因为这个布局的使用价值比起上面其它的建筑更低，在不更改的情况下不推荐使用。这个因为这里有大量的人员居住在隔

2023-01-03 | 0