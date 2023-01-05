伊克西翁碎片场任务怎么做 碎片场选项选什么

伊克西翁游戏中有个任务需要玩家在碎片场选择不同的选项，选择不同的选项后获得的奖励也不同，那么伊克西翁碎片场选项怎么选，一起来看看吧。
碎片场兴趣点任务会有三个选项，这三个选项互不冲突，玩家可以全都选一遍。
选项一：装配区，获得10科技点25冷冻仓。后续选项1-1可以进一步调查，获得13齿轮250冷冻仓。
选项二：码头废墟，获得1芯片10科技点。
选项三：碎片密集区域，获得10科技点33合金25冷冻仓。
皇家骑士团重生夺舍是游戏中的玩法之一，玩家能通过夺舍来增加技能，能够获得不少收益，那么皇家骑士团重生夺舍怎么使用，一起来看看吧。皇家骑士团重生夺舍方法夺舍可以保留几个拿双手剑的职业的技能，再加巫妖和天使，可以利用战斗中一次性搞定(双手剑角色转职天使巫妖，这时候手上拿奥伽剑再夺舍，保留的是天使或巫妖的
泰拉瑞亚蘑菇矿锭是游戏中的材料之一，玩家可通过课程的方式获得，但是需要使用正确的材料，下面就为大家分享泰拉瑞亚蘑菇矿锭合成方法。泰拉瑞亚蘑菇矿锭配方蘑菇矿锭制作材料：发光蘑菇(15)+叶绿锭。蘑菇矿锭制作站：自动锤炼机。发光蘑菇：生长于发光蘑菇生物群落中的蘑菇草上。叶绿锭：叶绿锭是一种困难模式的锭，
泰拉瑞亚血月是游戏中的一个特殊事件，玩家需要完成前置条件才会触发，触发血月后世界会产生一些变化，下面就为大家分享泰拉瑞亚血月触发方法。泰拉瑞亚血月怎么触发血月是一个事件，会在整个夜晚(由下午7:30到早上4:30)期间发生，只影响地表地层。血月的发生伴随着状态讯息“血月正在升起……”。世界中所有的水
巫师3次世代版昆特牌是游戏中非常有意思的玩法，新版本中增加了马萝卜在昆特牌，玩家能在特定的场景中领取，那么巫师3次世代版昆特牌萝卜怎么领，一起来看看吧。巫师3次世代版昆特牌萝卜获取方法次世代版中昆特牌萝卜和九尾狐女剑、西境白虎护甲、多尔·布雷坦纳护甲套装一样都是次世代版游戏的更新奖励。这张昆特牌需要
宝可梦朱紫巨锻匠是游戏中刚属性的宠物，这个宠物在搭配好招式特性在实战中非常好用，那么宝可梦朱紫巨锻匠特性选什么，一起来看看吧。宝可梦朱紫巨锻匠特性选择一、双打配置推荐：性格：固执，爽朗努力值：生命、攻击和速度，攻击和速度招式：巨力锤+嬉闹+击掌奇袭/帮助/守住分析：根据种族值的特防较高，可以帮助队友
荣誉骑士2君主游戏中玩家需要经营自己的领地，有的领地比较小需要玩家扩张才能更好的发展，那么荣誉骑士2君主国家扩张的条件是什么，一起来看看吧。荣誉骑士2君主小国扩张方法游戏里小国扩张需要满足一定的前提条件，就是和周边同体量国家开贸易协定(维持好感)，还有就是不要和你想扩张的国家签任何协定(开战debu
荣誉骑士2君主军队人力是游戏中非常重要的功能，玩家能通过多种途径来增加军队人力，下面就为大家分享荣誉骑士2君主军队任务增加方法。荣誉骑士2君主军队怎么提升1.元帅为国王会有15%的加成2.弓箭手的人手比较多3.王国传统可以加人力4.增派部队可以增加人人力5.元帅所治理的行省征兵数越多，军队人力也越多
伊克西翁垃圾回收站是游戏中非常重要的区域，这个区域中玩家需要合理规划才能更好的发展，那么伊克西翁垃圾回收站怎么规划，一起来看看吧。伊克西翁垃圾回收站布局方法垃圾回收区的布局没有和上面的放在一起是因为这个布局的使用价值比起上面其它的建筑更低，在不更改的情况下不推荐使用。这个因为这里有大量的人员居住在隔
泰拉瑞亚月亮事件是游戏中的特殊玩法，玩家需要完成前置条件才能触发，完成后会有提示，那么泰拉瑞亚月亮事件怎么触发，一起来看看吧。泰拉瑞亚月亮事件触发方法月亮事件是由打败拜月教邪教徒Boss所引发的一系列困难模式后期的事件，由四个事件所组成。一旦此Boss被打败，在世界上会有四个不同的区间，每个都会在其
巫师3次世代版中有多种不同的流派可以选择，每一种流派的玩法和加点方式都不同，那么巫师3次世代版剑舞流组怎么搭配，一起来看看吧。巫师3次世代版剑舞流玩法现在瘾头最高只有75%加成，浴血最高名义上有250%，附魔一个轻甲加上猫学派技能加成20%，而且还有致命精准对付群很好用。浴血打满250%并保持很难，