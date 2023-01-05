巫师3次世代版尼弗迦德的新甲胄在哪 尼弗迦德的新甲胄有什么用

2023-01-06 09:11:16 来源：互联网 编辑：佚名

巫师3次世代版尼弗迦德的新甲胄是游戏中的装备之一，这个是一件外观装备，装上后不会增加属性，那么巫师3次世代版尼弗迦德的新甲胄怎么获得，一起来看看吧。

巫师3次世代版尼弗迦德的新甲胄获取方法

次世代版的尼弗迦德新甲胄在游戏中并不属于装备， 而是一个外观设定。

进入游戏之后打开设置页面并选择游戏设定。然后往下拉就可以看到“尼弗迦德的新甲胄”，将其开启后就会更新外观。

这个外观是游戏中尼弗迦德的士兵的新外观，不是杰洛特的外观。