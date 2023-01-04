泰拉瑞亚血月有什么用 血月触发条件是什么

2023-01-05 09:03:15 来源：互联网 编辑：佚名

泰拉瑞亚血月是游戏中的一个特殊事件，玩家需要完成前置条件才会触发，触发血月后世界会产生一些变化，下面就为大家分享泰拉瑞亚血月触发方法。

泰拉瑞亚血月怎么触发

血月是一个事件，会在整个夜晚(由下午 7:30 到早上 4:30)期间发生，只影响地表地层。

血月的发生伴随着状态讯息“血月正在升起……”。世界中所有的水，包括位于地下的，以及雨和月亮本身都会在此事件期间变为血红色。 玩家位于地表层时，屏幕上会应用一层红色的滤镜。

事件会带来新的更危险的敌怪，也会改变它们的行为和生成条件。

血月期间，在床睡觉以加速时间的能力也会被禁用。此外，玩家的渔力会增加到 1.1 倍，不过钓鱼也会带来新的敌怪。

触发条件

要让血月自然发生，必须满足以下条件：

它只会在世界中至少有一名玩家具有超过 120 生命时发生。

它只能在月相不是新月的夜晚发生。

如果克苏鲁之眼将会在那一夜晚生成，它就不会发生。

满足以上条件后，血月有 1/9 (11.11%) 的几率发生。

血月可以用血泪在夜晚手动触发，且无需满足以上条件。

血月是否会自然发生是在每个夜晚的黄昏时分决定的。每天夜晚有相等的几率发生血月，且即使上个夜晚曾发生过血月，其发生几率也不会改变。有可能连续发生四次或以上的血月，且相对地，即使经过数个游戏内周后血月也不一定会发生。