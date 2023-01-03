巫师3次世代版昆特牌萝卜怎么获得 昆特牌萝卜在哪领

2023-01-04 09:15:56 来源：互联网 编辑：佚名

巫师3次世代版昆特牌是游戏中非常有意思的玩法，新版本中增加了马萝卜在昆特牌，玩家能在特定的场景中领取，那么巫师3次世代版昆特牌萝卜怎么领，一起来看看吧。

巫师3次世代版昆特牌萝卜获取方法

次世代版中昆特牌萝卜和九尾狐女剑、西境白虎护甲、多尔·布雷坦纳护甲套装一样都是次世代版游戏的更新奖励。这张昆特牌需要玩家游玩一次游戏巫师之昆特牌，使用巫师3次世代版同样的GOG账号登录巫师之昆特牌，完成新手教程后就可以在巫师3次世代版中领取到昆特牌萝卜。

玩家将游戏主线推进至来到维吉玛皇家城堡觐见皇帝结束后，就可以在奈叶法房间的箱子中领取到了。

已经过了这个主线的玩家可以直接传送到城堡，进入城堡后朝着左侧小门前进。跨过庭院即可在这里找到箱子