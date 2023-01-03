巫师3次世代版昆特牌萝卜怎么获得 昆特牌萝卜在哪领

巫师3次世代版昆特牌是游戏中非常有意思的玩法，新版本中增加了马萝卜在昆特牌，玩家能在特定的场景中领取，那么巫师3次世代版昆特牌萝卜怎么领，一起来看看吧。
次世代版中昆特牌萝卜和九尾狐女剑、西境白虎护甲、多尔·布雷坦纳护甲套装一样都是次世代版游戏的更新奖励。这张昆特牌需要玩家游玩一次游戏巫师之昆特牌，使用巫师3次世代版同样的GOG账号登录巫师之昆特牌，完成新手教程后就可以在巫师3次世代版中领取到昆特牌萝卜。
玩家将游戏主线推进至来到维吉玛皇家城堡觐见皇帝结束后，就可以在奈叶法房间的箱子中领取到了。
已经过了这个主线的玩家可以直接传送到城堡，进入城堡后朝着左侧小门前进。跨过庭院即可在这里找到箱子
荣誉骑士2君主军队人力是游戏中非常重要的功能，玩家能通过多种途径来增加军队人力，下面就为大家分享荣誉骑士2君主军队任务增加方法。荣誉骑士2君主军队怎么提升1.元帅为国王会有15%的加成2.弓箭手的人手比较多3.王国传统可以加人力4.增派部队可以增加人人力5.元帅所治理的行省征兵数越多，军队人力也越多
伊克西翁垃圾回收站是游戏中非常重要的区域，这个区域中玩家需要合理规划才能更好的发展，那么伊克西翁垃圾回收站怎么规划，一起来看看吧。伊克西翁垃圾回收站布局方法垃圾回收区的布局没有和上面的放在一起是因为这个布局的使用价值比起上面其它的建筑更低，在不更改的情况下不推荐使用。这个因为这里有大量的人员居住在隔
泰拉瑞亚月亮事件是游戏中的特殊玩法，玩家需要完成前置条件才能触发，完成后会有提示，那么泰拉瑞亚月亮事件怎么触发，一起来看看吧。泰拉瑞亚月亮事件触发方法月亮事件是由打败拜月教邪教徒Boss所引发的一系列困难模式后期的事件，由四个事件所组成。一旦此Boss被打败，在世界上会有四个不同的区间，每个都会在其
巫师3次世代版中有多种不同的流派可以选择，每一种流派的玩法和加点方式都不同，那么巫师3次世代版剑舞流组怎么搭配，一起来看看吧。巫师3次世代版剑舞流玩法现在瘾头最高只有75%加成，浴血最高名义上有250%，附魔一个轻甲加上猫学派技能加成20%，而且还有致命精准对付群很好用。浴血打满250%并保持很难，
伊克西翁工人是游戏中非常重要的资源，玩家需要安排大量的工人来发展，工人不够发展会很慢，下面就为大家分享伊克西翁增加工人方法。伊克西翁工人获取方法想要获得工人前期只能在解冻中心那里碰运气，后期的话三级科技那里有个教育中心，用这个建筑就可以把非工作人员转化成工人。工人不足但设施开设太多的话会导致设施没人
巫师3次世代版红色突变物是游戏中重要的材料，玩家获得后能合成不少道具，那么巫师3次世代版红色突变物怎么获得，一起来看看吧。巫师3次世代版红色突变物获取方法1、早期在白果园可以刷巨食尸鬼，会有几率出，但是等级低好像不爱掉，威纶的高等级食尸鬼掉的几率高，不过食尸鬼少。2、有个地方可以无限刷就是群岛那边精
巫师3次世代版圣火下的阴影是游戏中的任务之一，这个任务的流程很长，玩家需要选择各种选项来触发各种结局，下面就为大家分享巫师3次世代版圣火下的阴影攻略。巫师3次世代版圣火下的阴影完美结局攻略前面对话不重要，从进矿洞开始讲起。矿洞进去开第一个插着笔记的木门前可以去右上看一下桌子上的雷纳德的信(每封信边上
骑马与砍杀2游戏中玩家能够招募各种兵种来组成军队，但是后期玩家的士兵的数量越大，需要的军费也越多，那么骑马与砍杀2军费怎么节省，一起来看看吧。骑马与砍杀2军费减少方法驻军别放太多，吃不到军需官技能的工资减免，工资自然就变多了。要么设置个总督：弓150，猎人之家，-15%。单手150，军事传统，-5%
骑马与砍杀2游戏中有大量的支线任务可以完成，玩家完成后能获得任务奖励，那么骑马与砍杀2龙旗任务怎么完成，一起来看看吧。骑马与砍杀2龙旗任务攻略游戏中，龙旗可以自己留着或者交给其他帝国的领主。如果想要自立帝国的话就可以自己留着龙旗，如果想要加入其他帝国就需要把龙旗交给其他帝国领主。可以自立后慢慢蚕食，
骑马与砍杀2游戏中玩家能够发布各种不同的政策来维护城市，不同的政策的加成都不同，那么骑马与砍杀2政策选什么好，一起来看看吧。骑马与砍杀2政策推荐债务免除，占领不同文化城镇必点的，皇家卫队，贵族扈从2个必点。对于城镇治安忠诚这类该点的都点上就是了。做国王的话，把给自己加影响力全点上，把削弱贵族影响力都