荣誉骑士2君主国家怎么扩张 领土扩张条件是什么

荣誉骑士2君主游戏中玩家需要经营自己的领地，有的领地比较小需要玩家扩张才能更好的发展，那么荣誉骑士2君主国家扩张的条件是什么，一起来看看吧。
游戏里小国扩张需要满足一定的前提条件，就是和周边同体量国家开贸易协定(维持好感)，还有就是不要和你想扩张的国家签任何协定(开战debuff少)。
扩张方法
小国扩张其实是比较随缘的事，一般你凑成一个满编了就可以扩张了，当然了还需要有充足的钱和粮食，开战理由的话可以跟着其他国家抢地盘就行了。
小国扩张开战可以是碰瓷被宣，可以是跟在大国后跟风宣直接抢主城，但间接参战需要注意你不是主导国，所以注意不要攻下距离自己比较远的地盘。
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荣誉骑士2君主军队人力是游戏中非常重要的功能，玩家能通过多种途径来增加军队人力，下面就为大家分享荣誉骑士2君主军队任务增加方法。荣誉骑士2君主军队怎么提升1.元帅为国王会有15%的加成2.弓箭手的人手比较多3.王国传统可以加人力4.增派部队可以增加人人力5.元帅所治理的行省征兵数越多，军队人力也越多
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巫师3次世代版圣火下的阴影是游戏中的任务之一，这个任务的流程很长，玩家需要选择各种选项来触发各种结局，下面就为大家分享巫师3次世代版圣火下的阴影攻略。巫师3次世代版圣火下的阴影完美结局攻略前面对话不重要，从进矿洞开始讲起。矿洞进去开第一个插着笔记的木门前可以去右上看一下桌子上的雷纳德的信(每封信边上