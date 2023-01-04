荣誉骑士2君主国家怎么扩张 领土扩张条件是什么

2023-01-04 09:07:36 来源：互联网 编辑：佚名

荣誉骑士2君主游戏中玩家需要经营自己的领地，有的领地比较小需要玩家扩张才能更好的发展，那么荣誉骑士2君主国家扩张的条件是什么，一起来看看吧。

荣誉骑士2君主小国扩张方法

游戏里小国扩张需要满足一定的前提条件，就是和周边同体量国家开贸易协定(维持好感)，还有就是不要和你想扩张的国家签任何协定(开战debuff少)。

扩张方法

小国扩张其实是比较随缘的事，一般你凑成一个满编了就可以扩张了，当然了还需要有充足的钱和粮食，开战理由的话可以跟着其他国家抢地盘就行了。

小国扩张开战可以是碰瓷被宣，可以是跟在大国后跟风宣直接抢主城，但间接参战需要注意你不是主导国，所以注意不要攻下距离自己比较远的地盘。