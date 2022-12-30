伊克西翁垃圾回收站放在哪 垃圾回收站怎么布局

伊克西翁垃圾回收站是游戏中非常重要的区域，这个区域中玩家需要合理规划才能更好的发展，那么伊克西翁垃圾回收站怎么规划，一起来看看吧。
垃圾回收区的布局没有和上面的放在一起是因为这个布局的使用价值比起上面其它的建筑更低，在不更改的情况下不推荐使用。
这个因为这里有大量的人员居住在隔间所以会有一个debuff，虽然立法中心能防止满意度太低，我们也可以通过监听中心更改政策来增加幸福度，不过不太符合我个人的追求。
但是没有实用价值不代表没有参考价值。这里有12个垃圾站可行的选址，垃圾区二级专业化只需10个回收站即可，所以可以拆到两个回收站换成其它的建筑。
然后这里的隔间所提供的人口也是远远足够的，所以我们也并不是说一定要按照这上面的布局来，可以适当拆除几个隔间和核电站换成智能宿舍以增加稳定度。
如果你按我说的区划规划的话无人机港在这里也不是必需品，因为这里左邻居民区右邻仓库，取垃圾和放产物都十分方别。故而这里的无人机港可以换成大仓库或者提供空地以方别其余地方布局。
不追求垃圾产量的话也可以仿照工厂的布局让回收站在上下两边，中间留出12格以2过道+(4+6)or(3+7)的仓库、智能宿舍、稳定性建筑的组合。
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