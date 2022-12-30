泰拉瑞亚月亮事件任务怎么做 月亮事件触发条件是什么

2023-01-03 09:07:04 来源：互联网 编辑：佚名

泰拉瑞亚月亮事件是游戏中的特殊玩法，玩家需要完成前置条件才能触发，完成后会有提示，那么泰拉瑞亚月亮事件怎么触发，一起来看看吧。

泰拉瑞亚月亮事件触发方法

月亮事件是由打败拜月教邪教徒 Boss 所引发的一系列困难模式后期的事件，由四个事件所组成。一旦此 Boss 被打败，在世界上会有四个不同的区间，每个都会在其背景中显示一个大行星，并以高生成速度生成几种独特的敌怪，并且各自之中会有一个对应的天界柱。这些区域可以在小地图上通过代表每个天界柱的图标找到。

打败天界柱会使一个区域恢复正常。为了对天界柱造成伤害，必须首先在其区间内击杀 100 / 150 个敌怪，这将移除保护天界柱的护盾并使其可受攻击。

打败所有四个天界柱会触发状态讯息“月亮末日慢慢逼近……”，意味着泰拉瑞亚的最终 Boss 月亮领主即将生成。它会在讯息出现一分钟后生成。