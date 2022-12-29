巫师3次世代版红色突变物有什么用 红色突变物在哪获得

2022-12-30 09:03:56 来源：互联网 编辑：佚名

巫师3次世代版红色突变物是游戏中重要的材料，玩家获得后能合成不少道具，那么巫师3次世代版红色突变物怎么获得，一起来看看吧。

巫师3次世代版红色突变物获取方法

1、早期在白果园可以刷巨食尸鬼，会有几率出，但是等级低好像不爱掉，威纶的高等级食尸鬼掉的几率高，不过食尸鬼少。

2、有个地方可以无限刷就是群岛那边精灵废墟任务，和瞎子女巫一起的洞里，有个女妖不死的话，地上水鬼是无限刷的，大概有20%的水鬼是出红色突变的。

3、去史凯利杰群岛找黑色的水鬼，掉落几率比较大。支线任务“恶灵附身”可以遇见黑色水鬼。狩魔委托“谬雷·迪亚布雷”也能碰到黑色水鬼。

4、红色突变物可以通过炼金合成更高级的红色突变诱发物。