巫师3次世代版圣火下的阴影完美结局怎么达成 圣火下的阴影选项选什么

巫师3次世代版圣火下的阴影是游戏中的任务之一，这个任务的流程很长，玩家需要选择各种选项来触发各种结局，下面就为大家分享巫师3次世代版圣火下的阴影攻略。
前面对话不重要，从进矿洞开始讲起。
矿洞进去开第一个插着笔记的木门前可以去右上看一下桌子上的雷纳德的信(每封信边上都有个高级印记可以捡，很好找)，再回来继续进门。
进门以后有个徽章振动的房间，进去拿点物资(没屁用)。
关键来了，下一个岔路口让你往右走，你偏不，先去左边探一遍，就是遇到刚才桌子上笔记里提到的奇怪的生物的那头。
半路可以找到雷纳德第三封信，边上有个墙可以打破看看那些死去的病人，太惨了。进牧师实验室前凹下去的地方有个门也有点垃圾物资。
关键!进牧师实验室找到一个死去牧师的信，稳了。
继续往前，可以看到雷纳德第四封信。
干死4个病人，左边房间找到雷纳德第二封信。
进入动画，找到配方：矮人烈酒，白屈花，边上的瓶子，3者可以配魔药，先做一个，任务道具，不能直接喝。
右边房间看到当年那个关病人的牧师头子的信，往病人身体里钉钉子就是这个批做的。
继续往前走，路上要杀1个瘟疫病人，就返回岔路口了。
往新方向探索，又要杀2个瘟疫病人。
尽头有第五封信。
进入对话，3/4可以先看看。然后选1/2给不给魔药，不影响剧情只影响干架效率，但是选3/4就知道，雷纳德这个批已经是赤瘟鬼附体了，给的话赤瘟鬼附体的猎魔人雷纳德自己会把药破坏掉，建议选2不给魔药，杰洛特自己就会喝药开干了，不仅要干赤瘟鬼，他还会召唤小弟，但是喝了药以后杰洛特真是猛，法印和活力拉满，随便用不用亚登+阿尔德，都可以乱杀。
干死赤瘟鬼后进入对话，可以先问后面几个八卦，然后选1，得到传奇遗弃狼派全套装备图纸(钢剑、银剑图纸可以直接获得，但是其他部位的图纸是新任务，要回凯尔莫罕图书馆找)。
然后选3可以BB一下，然后建议选1，带牧师来。
先4，“我发现了一个牧师，他也牺牲了自己。”(找到之前牧师那封信才有这个选项，所以一定要找到那封信)
再3，“那个男孩是无辜的。”
无聊可以先选3八卦一下，“你想怎么做，雷纳德?”
再1“不是非要加入教会才能做好事，牧师。”
(听说1“并非所有牧师都是坏人”也能跳到1“不是非要加入教会才能做好事，牧师。”但是我没试过，慎用)
达成：猎魔人雷纳德安息，牧师活下来，重建恶魔坑为医务所，个人觉得的完美结局。
所有结局一览：
1、不找牧师，直接烧掉猎魔人尸体，让他的怨念没消除就离开这个世界，之后回去领报酬，任务结束。
2、找牧师，就瞎鸡儿说牧师有罪，然后牧师被做掉，报酬也没了。
3、找牧师，选我前面的选项，猎魔人雷纳德安息，牧师活下来，把恶魔坑重建为医务所。
所以，个人觉得选3的话是完美结局。
巫师3次世代版圣火下的阴影是游戏中的任务之一，这个任务的流程很长，玩家需要选择各种选项来触发各种结局，下面就为大家分享巫师3次世代版圣火下的阴影攻略。巫师3次世代版圣火下的阴影完美结局攻略前面对话不重要，从进矿洞开始讲起。矿洞进去开第一个插着笔记的木门前可以去右上看一下桌子上的雷纳德的信(每封信边上
骑马与砍杀2游戏中玩家能够招募各种兵种来组成军队，但是后期玩家的士兵的数量越大，需要的军费也越多，那么骑马与砍杀2军费怎么节省，一起来看看吧。骑马与砍杀2军费减少方法驻军别放太多，吃不到军需官技能的工资减免，工资自然就变多了。要么设置个总督：弓150，猎人之家，-15%。单手150，军事传统，-5%
骑马与砍杀2游戏中有大量的支线任务可以完成，玩家完成后能获得任务奖励，那么骑马与砍杀2龙旗任务怎么完成，一起来看看吧。骑马与砍杀2龙旗任务攻略游戏中，龙旗可以自己留着或者交给其他帝国的领主。如果想要自立帝国的话就可以自己留着龙旗，如果想要加入其他帝国就需要把龙旗交给其他帝国领主。可以自立后慢慢蚕食，
骑马与砍杀2游戏中玩家能够发布各种不同的政策来维护城市，不同的政策的加成都不同，那么骑马与砍杀2政策选什么好，一起来看看吧。骑马与砍杀2政策推荐债务免除，占领不同文化城镇必点的，皇家卫队，贵族扈从2个必点。对于城镇治安忠诚这类该点的都点上就是了。做国王的话，把给自己加影响力全点上，把削弱贵族影响力都
骑马与砍杀2游戏中玩家能够率领各种士兵将领攻城，攻下城池后这片土地就是玩家的，可以安排驻军来进行防守，那么骑马与砍杀2驻军怎么安排，一起来看看吧。骑马与砍杀2驻军管理方法驻军不需要塞满，放100-200的3-4级兵最适合，驻军人数够你治安不降就行。塞多了没275管理的总督赔死你，而且浪费食粮，围城时
巫师3无暇红宝石是游戏中非常重要的材料，玩家获得后能够合成不少装备道具，那么巫师3次世代版无暇红宝石怎么获得，一起来看看吧。巫师3次世代版无暇红宝石获取方法如果有石之心DLC的话去诺维格瑞大地图的东北角。找北磨坊路牌，有个欧菲尔商人会出售无暇红宝石。支线任务“乌德维克之王”解救弓箭手佛伦的可以选择击
战锤40K暗潮游戏中有大量的饰品可以使用，玩家装备后能够提升自身的属性值，那么战锤40K暗潮饰品韧性和生命值选什么好，一起来看看吧。战锤40K暗潮饰品韧性和生命值选择不要堆韧性，只堆生命值。韧性越少，满韧性越快，越可以更快嫖到一刀100%减伤。韧性越高回满越慢，吃刀反而更容易扣除生命值。生命值能拉多
FF7核心危机重聚舍身拳是游戏中的招式之一，这个招式强度非常不错，能和其他招式组成连招，那么FF7核心危机重聚舍身拳在哪获得，一起来看看吧。FF7核心危机重聚舍身拳获取方法一、HP+300%1.完成M7-2-1解锁道具合成2.主线到达第五章，在神罗大厦入口大厅与城市规划官对话，解锁M6-2-1，完成
皇家骑士团重生游戏中有大量的武器可以使用，玩家能通过打怪刷取，不过有些武器的掉落率你较低，需要玩家不停的刷，下面就为大家分享皇家骑士团重生刷武器方法。皇家骑士团重生刷武器方法比如你刷诅咒武器，因为掉落4%比较低。还是拿63层的锤子做案例。首先进图之前习惯性保存一个存档。然后进图看有没有两个掉落武器的
战锤40K暗潮狂信徒是游戏中的玩法之一，这个套路强度非常不错，玩家需要为他搭配好装备来提升强度，那么战锤40K暗潮狂信徒毕业装选什么，一起来看看吧。战锤40K暗潮狂信徒毕业装狂信徒所有装备都玩过，感觉还是大锯子好使，能开罐头能控潮，当然跟动力剑还是比不了。正好帝皇送了把基础属性373的紫色大锯子，直