巫师3次世代版圣火下的阴影完美结局怎么达成 圣火下的阴影选项选什么

2022-12-29 09:11:34 来源：互联网 编辑：佚名

巫师3次世代版圣火下的阴影是游戏中的任务之一，这个任务的流程很长，玩家需要选择各种选项来触发各种结局，下面就为大家分享巫师3次世代版圣火下的阴影攻略。

巫师3次世代版圣火下的阴影完美结局攻略

前面对话不重要，从进矿洞开始讲起。

矿洞进去开第一个插着笔记的木门前可以去右上看一下桌子上的雷纳德的信(每封信边上都有个高级印记可以捡，很好找)，再回来继续进门。

进门以后有个徽章振动的房间，进去拿点物资(没屁用)。

关键来了，下一个岔路口让你往右走，你偏不，先去左边探一遍，就是遇到刚才桌子上笔记里提到的奇怪的生物的那头。

半路可以找到雷纳德第三封信，边上有个墙可以打破看看那些死去的病人，太惨了。进牧师实验室前凹下去的地方有个门也有点垃圾物资。

关键!进牧师实验室找到一个死去牧师的信，稳了。

继续往前，可以看到雷纳德第四封信。

干死4个病人，左边房间找到雷纳德第二封信。

进入动画，找到配方：矮人烈酒，白屈花，边上的瓶子，3者可以配魔药，先做一个，任务道具，不能直接喝。

右边房间看到当年那个关病人的牧师头子的信，往病人身体里钉钉子就是这个批做的。

继续往前走，路上要杀1个瘟疫病人，就返回岔路口了。

往新方向探索，又要杀2个瘟疫病人。

尽头有第五封信。

进入对话，3/4可以先看看。然后选1/2给不给魔药，不影响剧情只影响干架效率，但是选3/4就知道，雷纳德这个批已经是赤瘟鬼附体了，给的话赤瘟鬼附体的猎魔人雷纳德自己会把药破坏掉，建议选2不给魔药，杰洛特自己就会喝药开干了，不仅要干赤瘟鬼，他还会召唤小弟，但是喝了药以后杰洛特真是猛，法印和活力拉满，随便用不用亚登+阿尔德，都可以乱杀。

干死赤瘟鬼后进入对话，可以先问后面几个八卦，然后选1，得到传奇遗弃狼派全套装备图纸(钢剑、银剑图纸可以直接获得，但是其他部位的图纸是新任务，要回凯尔莫罕图书馆找)。

然后选3可以BB一下，然后建议选1，带牧师来。

先4，“我发现了一个牧师，他也牺牲了自己。”(找到之前牧师那封信才有这个选项，所以一定要找到那封信)

再3，“那个男孩是无辜的。”

无聊可以先选3八卦一下，“你想怎么做，雷纳德?”

再1“不是非要加入教会才能做好事，牧师。”

(听说1“并非所有牧师都是坏人”也能跳到1“不是非要加入教会才能做好事，牧师。”但是我没试过，慎用)

达成：猎魔人雷纳德安息，牧师活下来，重建恶魔坑为医务所，个人觉得的完美结局。

所有结局一览：

1、不找牧师，直接烧掉猎魔人尸体，让他的怨念没消除就离开这个世界，之后回去领报酬，任务结束。

2、找牧师，就瞎鸡儿说牧师有罪，然后牧师被做掉，报酬也没了。

3、找牧师，选我前面的选项，猎魔人雷纳德安息，牧师活下来，把恶魔坑重建为医务所。

所以，个人觉得选3的话是完美结局。