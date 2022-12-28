骑马与砍杀2军费开支怎么减少 怎么降低军费

骑马与砍杀2游戏中玩家能够招募各种兵种来组成军队，但是后期玩家的士兵的数量越大，需要的军费也越多，那么骑马与砍杀2军费怎么节省，一起来看看吧。
驻军别放太多，吃不到军需官技能的工资减免，工资自然就变多了。
要么设置个总督：
弓150，猎人之家，-15%。
单手150，军事传统，-5%。
管理50，教官，-5%。
管理75，坚忍克己，城堡军费-20%。
双手125，狂战士，城镇军费-10%。
骑术225，骑兵战术，骑兵薪酬-50%。
弩100，农民领袖，射手薪酬-20%。
长杆175，旗手，步兵薪酬-20%。
家族界面管理一下部队，驻军自动招募可以关掉，设置薪酬上限(工资不够发了多余的兵会跑路)。
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战锤40K暗潮游戏中有大量的饰品可以选择，不同的饰品装备后的属性加成都不同，那么战锤40K暗潮饰品选什么好，一起来看看吧。战锤40K暗潮饰品选择发觉不少玩家饰品选择的时候，让我有点困惑，忍不住交流下，以下是个人理解。一看稳定收益，二看难度和人物，以下不分主要、次要属性。伤口不谈，一般都会带一个容错(
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