骑马与砍杀2军费开支怎么减少 怎么降低军费

2022-12-29 09:08:06 来源：互联网 编辑：佚名

骑马与砍杀2游戏中玩家能够招募各种兵种来组成军队，但是后期玩家的士兵的数量越大，需要的军费也越多，那么骑马与砍杀2军费怎么节省，一起来看看吧。

骑马与砍杀2军费减少方法

驻军别放太多，吃不到军需官技能的工资减免，工资自然就变多了。

要么设置个总督：

弓150，猎人之家，-15%。

单手150，军事传统，-5%。

管理50，教官，-5%。

管理75，坚忍克己，城堡军费-20%。

双手125，狂战士，城镇军费-10%。

骑术225，骑兵战术，骑兵薪酬-50%。

弩100，农民领袖，射手薪酬-20%。

长杆175，旗手，步兵薪酬-20%。

家族界面管理一下部队，驻军自动招募可以关掉，设置薪酬上限(工资不够发了多余的兵会跑路)。