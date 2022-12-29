骑马与砍杀2龙旗任务怎么做 龙旗交给谁

骑马与砍杀2游戏中有大量的支线任务可以完成，玩家完成后能获得任务奖励，那么骑马与砍杀2龙旗任务怎么完成，一起来看看吧。
游戏中，龙旗可以自己留着或者交给其他帝国的领主。如果想要自立帝国的话就可以自己留着龙旗，如果想要加入其他帝国就需要把龙旗交给其他帝国领主。
可以自立后慢慢蚕食，把单方势力(帝国或蛮族)打得差不多了再交旗，进入最终灭国阶段。阴影势力任务直接跳过。
上个档就剩南帝和阿塞莱各1个城，保存后搞完1次后再读档搞另一边，可以获得帝国胜利、蛮族胜利、统一大陆成就。
帝国胜利，蛮族胜利都不需要统一，你交了那边的任务，把对面势力那个剩下的城打了就获得成就了。
比如第一次灭了南帝，获得蛮族胜利;读档，灭了阿塞莱获得帝国胜利，再灭了南帝，获得统一大陆。反过来一样。
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