骑马与砍杀2政策怎么选 发布什么政策加成高

2022-12-28 09:11:14 来源：互联网 编辑：佚名

骑马与砍杀2游戏中玩家能够发布各种不同的政策来维护城市，不同的政策的加成都不同，那么骑马与砍杀2政策选什么好，一起来看看吧。

骑马与砍杀2政策推荐

债务免除，占领不同文化城镇必点的，皇家卫队，贵族扈从2个必点。

对于城镇治安忠诚这类该点的都点上就是了。

做国王的话，把给自己加影响力全点上，把削弱贵族影响力都点，把元老院，贵族，小型领主议会都撤了。

封臣则，把国王影响力有利都扯了，贵族加影响力却不要点，只要你能打影响力不缺，但也不要给其他贵族加影响力，不然不好控制国家。

皇室职责，战争税压繁荣用，城镇繁荣保持在3000-6000这个范围就行，高了浪费粮食，每天-2繁荣可以省下20粮，保证围城时守军有粮。

公民权利是文化相同时且不打算占领其他文化城市用，帝国城镇没必要点，给国王城加领主还减没啥卵用，最没用的纯负面政策就是货币贬值。

想要钱去打铁，靠一两个定居点赚的钱还不够付主力部队薪酬的。