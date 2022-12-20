骑马与砍杀2驻军怎么管理 城市安排多少驻军好

2022-12-28 09:09:05 来源：互联网 编辑：佚名

骑马与砍杀2游戏中玩家能够率领各种士兵将领攻城，攻下城池后这片土地就是玩家的，可以安排驻军来进行防守，那么骑马与砍杀2驻军怎么安排，一起来看看吧。

骑马与砍杀2驻军管理方法

驻军不需要塞满，放100-200的3-4级兵最适合，驻军人数够你治安不降就行。

塞多了没275管理的总督赔死你，而且浪费食粮，围城时驻军会消耗仓库粮食，民兵不会消耗粮食。

一般150驻军+400民兵，1000人一下军团基本不要想攻下，1200人以上的军团也能拖不少时间足够你跑回去救援了。

塞的再多没人救也挡不住人家2-3个军团一起攻城，而且人多粮食消耗拖不起反而驻军全饿伤，只剩一堆凑数的民兵。

一般自动招募别关掉，有时打仗你根本没时间去自己补兵，一旦关掉自己又忘补驻军人少了降治安还容易被AI优先攻击，AI攻城选择都是优先打驻军+民兵最少的城。

自动招募在家族-部队，里面显示你家族调动的部队和城里驻防的部队，自己选到城防部队里就能看到。

建议开着自动，有时间补兵了再去把自动招募低级兵替换掉。

一个城镇1000-1500薪酬限制，城堡500薪酬限制就够了，3-4级兵当驻军最适合，有战斗力价格适中也容易弄到。