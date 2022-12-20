FF7核心危机重聚舍身拳怎么获得 舍身拳怎么用

2022-12-20 09:15:59 来源：互联网 编辑：佚名

FF7核心危机重聚舍身拳是游戏中的招式之一，这个招式强度非常不错，能和其他招式组成连招，那么FF7核心危机重聚舍身拳在哪获得，一起来看看吧。

FF7核心危机重聚舍身拳获取方法

一、HP+300%

1.完成M7-2-1解锁道具合成

2.主线到达第五章，在神罗大厦入口大厅与城市规划官对话，解锁M6-2-1，完成解锁第捌区魔晶石商店(购买提升HP魔石)

3.魔晶石合成：提升HP+任意普通魔石+治疗剂*80 = 提升HP+60%;重复操作获得提升HP+100%魔石;两个HP+100%魔石可合成HP+150%的魔石，此时可以添加万灵药继续提升。通过重复合成的方式获得提升HP+300%左右的魔石(前期HP上限9999,300%左右就够用了)

二、获取关键道具和过渡招式

1.在M3-1-3中找到仙人掌怪，解锁M10-1，在M10-1-3的宝箱中获得第一个免疫即死的饰品【安全别针】，后面遇到即死怪可以换上

2.完成M7-2所有任务，解锁2个饰品栏

3.M8的任务一直做到M8-5-5，能获得中期强力招式【地狱大雷电】、【地狱大火焰】、【暗黑】

4.通关M4-2，解锁五台秘密商店，购买【状态防御】，配合【地狱大雷电】等可以获得免疫即死、沉默等效果

5.完成M7-3所有任务，获得突破HP上限的饰品【坚刚手镯】

6.完成其他任务，提升任务完成率到30%，获得【猛爆快攻】魔晶石

7.继续强化HP到500%左右

三、获取舍身拳

1.完成M4-4-3，解锁第七区商店，购买【莫古护符】，效果是提升偷窃和掉落物品的稀有度，【盗贼护符】没有也可以买

2.装备【莫古护符】【盗贼护符】【偷窃】，从M4-4-4boss偷到【哥布林拳套】(这里的怪物强度比较高，可能需要用暗黑刮痧)

3.魔晶石合成：【哥布林拳套】+【猛爆快攻】 = 【舍身拳击】(简中版是鲁莽拳击)

4.完成M7-4所有任务，获得突破伤害上限的饰品【无敌印记】，到这就可以开启无敌的一拳超人之旅，一拳轻松99999.后面可以考虑把HP+到999%，其他属性也可以刷起来。