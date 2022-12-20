皇家骑士团重生低掉落率武器怎么刷 怎么刷武器100%掉落

2022-12-20 09:11:14 来源：互联网 编辑：佚名

皇家骑士团重生游戏中有大量的武器可以使用，玩家能通过打怪刷取，不过有些武器的掉落率你较低，需要玩家不停的刷，下面就为大家分享皇家骑士团重生刷武器方法。

皇家骑士团重生刷武器方法

比如你刷诅咒武器，因为掉落4% 比较低。

还是拿63层的锤子做案例。

首先进图之前习惯性保存一个存档。

然后进图看有没有两个掉落武器的怪，如果没有撤退，重新进(一个也可以刷的出来 但是我认为两个保险)

然后人物配置不要满，最好也不要带白骑，一般我就1奶 2法师外加男主领主。

这个游戏，怪物的位置影响它的掉落(也就是网址中坐标的变化)

如果你队友带多了，要一个一个控制，很费时间，我们这里目的是让要掉落的怪不断走动直到掉出你想要的武器。

注意我这里说的是100%掉。

如果你击杀了怪物掉的是卡片，久悔棋，然后不要在怪物相同位置再次击杀它，因为这个位置如果掉落属性卡片那么就是固定掉落属性卡片不管你用哪个人物去打都一样。

至于要让怪物移动到其他坐标，再次击杀然后摸袋子看是不是你想要的物品，不是久继续走位让怪物变动坐标直到出你想要的物品为止。

因为这游戏地图很小，所以很简单。

如果你觉得队伍不把稳容易死掉人，那么带上传送石，先把其他怪物清了，留掉落物品怪物2只，外加一只杂鱼，队友拿传送石直接走，留3个就可以了。

这进一个图，绝对100%会拿到你想要的物品。

这个方法也可以放到任何你要刷的物品上。