战锤40K暗潮狂信徒5橙毕业装怎么搭配 狂信徒武器选什么

荣誉骑士2总督需要安排各种不同的职业，每一种职业的规划都非常重要，那么荣誉骑士2职业如何安排，下面就为大家介绍一下。荣誉骑士2总督职业安排总督职业安排的话可以选4元帅，1牧师(必有)，1外交官(和大国搞关系很好用的，关键时刻可以让大国出兵帮忙，也可安抚周边大国不对你动手)，1间谍(可有可无，但很好用

2022-12-15 | 0