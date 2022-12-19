战锤40K暗潮饰品选什么 哪些饰品好用

2022-12-19 09:13:37 来源：互联网 编辑：佚名

战锤40K暗潮游戏中有大量的饰品可以选择，不同的饰品装备后的属性加成都不同，那么战锤40K暗潮饰品选什么好，一起来看看吧。

战锤40K暗潮饰品选择

发觉不少玩家饰品选择的时候，让我有点困惑，忍不住交流下，以下是个人理解。

一看稳定收益，二看难度和人物，以下不分主要、次要属性。

伤口不谈，一般都会带一个容错(低难速刷的欧格林不用带)，难4作为分水岭，饰品选择完全不同。

1.收益最高最稳定的，目前是主要血量20%(实际对欧格林收益最高，血量拉上去真的吓人)，排名第一没的争议。(主要减伤的词条没出)

2.收益第二的应是次要抗腐，不是魔法书的那个。

3.并列第二是主要韧性，韧性的收益次了很多，机制导致的问题，其中老兵盾的收益最高。

4.第三是指定伤害抗性，这个很有说法(实际威胁大的就那几个怪)，喷子、狙击、自爆人、大小机枪，每个玩家的感受不同，喷子怪我觉得是真的厉害，专克冲脸玩家。

但喷子好像没有对应抗性。另外喷火抗这个作用大吗，我觉得一般，都是瞬间破盾，而狗子抗有充数嫌疑。

其他的回韧、回体、次要生命4%、次要韧性4%等作为补充，有比没有好，再剩下的复活、珍品概率等应该没人用。

5.至于+体力说是有BUG，+3也是+1，缺体力的职业/武器建议带一个，推反、格挡收益很高，欧格林就不用带了。

6.加钱、魔书抵抗，这两个其实可以放一起说，为啥呢?因为速刷啊，难3及以下速刷、做任务，3个加钱拉满30%，至少1个魔书抵抗，我4个人物里各种武器底材，随意买，当然现在金币功能太弱了还溢出。但是N4带个魔书抵抗毫无意义。

一句话，确定高收益属性，再依据实际情况选择---出个一键换装吧。