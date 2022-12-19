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伊克西翁突发事件选项选什么 突发事件分支怎么选

2022-12-19 09:11:36来源：互联网编辑：佚名

伊克西翁是一款太空模拟经营游戏，游戏中玩家需要建设各种建筑来进行发展，还需要完成各种突发事件，那么伊克西翁突发事件剧情怎么选，一起来看看吧。

QQ截图20221212091136.png

伊克西翁突发事件剧情选择

分支是按前一张图片选项顺序来 比如第一个选项就是对应分支第一张图，包含大部分事件剧情。

QQ截图20221219091136.png

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