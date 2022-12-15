宝可梦朱紫节拍器吸血核心选什么 节拍器吸血怎么玩

宝可梦朱紫节拍器吸血非常适合奥利瓦，并且上手难度比较简单，很多玩家不知道核心怎么搭配，下面就为大家分享宝可梦朱紫节拍器吸血核心的玩法。
这么多天过去，腹鼓铁臂膀的不稳定性相信玩过的大家都有感触，猴戏一通没打死，boss开盾清buff被反秒比比皆是，喵头目更是野队免谈。
昨天节拍器吸血这个套路出来之后，相信玩过各位都能体会到不需要任何配合的稳定才是真正的强大，一个人用减少翻车，2个人用稳定能过，34个人用嘎嘎乱杀。
把吸血技能放在第一位进门闭眼aaaaa，越打越强，越强吸血约多，迅速打出钛晶化然后钛晶破盾结束战斗。
之前的三员大将，铁臂膀，米勒顿的特点是耐久优秀，输出种族130左右，搭配70左右威力吸血技能，叠满140上下还有有场地加成(夸克充能)。
苍炎刃鬼稍逊一筹，不过吸血剑原始威力高，弥补了耐久不足的问题，叠满之后输出不逊于有场地加成。
在了解节拍吸血原理之后，奥利瓦的优势就体现了出来，优秀的耐久，125合格的特攻，终极吸取是吸取拳翻版。
受攻击开操场提高草系威力还能给全员回血，最关键草系打击面能应对上面3个都不擅长应付的钛晶地(一个免疫一个抵抗一个被克)
加上奥利瓦之后节拍器四人组应该是打遍天下无敌手了。
当然吸血选手还有一个真·吸血爬地翅，不过虫系你一没啥打击面二不吃场地加成你就别来了。
虽然第二页了但是上一个节拍器3剑客加奥利瓦的图证明自己用过确实很强不是云的。
再就是说明下，我推荐奥利瓦不是要说奥利瓦强无敌，推荐奥利瓦的情景是“你能熟练应用吸血节拍3剑客”的情况下推荐用来补盲。
奥利瓦应对面确实窄，但是作为3剑客补盲是刚刚好的。
至于如果你要说为什么不用xxx，那你觉得稳过那你也可以用。
我只能说这么多天下来，互相配合一巴掌秒的情况几乎遇不到，拖到长期战你没回复至少死一次，一个人死一次近一半时间就没了。
考虑清buff、太晶被打爆、剑舞、声援回血等等的情况，其他宝可梦综合输出还真难比节拍器高。节拍器提供的是省你一条命的时间加稳定的高输出，考虑野队平均智商通过率会提高一大截。
铁臂膀会玩的是强，然而9成情况是腹鼓打出盾后暴毙，再腹鼓再暴毙，打的输出没有卖的时间多。图里这种遇到2个低能腹鼓这把直接说再见的情况太多了。我一次没死，节拍吸血叠满吃了一次引火，一刀能砍盾三分之一都救不回来，2个大哥站着不动都能过就是要腹鼓，就是要送。
只要你不能队友配合直接秒，太晶团站本质就是个看输出跟浪费时间比算贡献的。节拍吸血有能单刷黑6星的输出效率还能保证自己不死，腹鼓手操作不好浪费时间比输出多被无脑吹，也难怪野外环境这么差了。
伊克西翁电力是游戏中非常重要的资源，每一种建筑都需要依靠电力来维持，在后期玩家需要消耗大量的电力，那么伊克西翁后期怎么发点，一起来看看吧。伊克西翁后期电力获取方法建造太阳能板，玩家需要切换空间站视角，不过要先建造一个仓外行动的气闸。点出核电，然后采发电，后期没有别的办法，发电手段就只有太阳能和核电。
荣誉骑士2总督需要安排各种不同的职业，每一种职业的规划都非常重要，那么荣誉骑士2职业如何安排，下面就为大家介绍一下。荣誉骑士2总督职业安排总督职业安排的话可以选4元帅，1牧师(必有)，1外交官(和大国搞关系很好用的，关键时刻可以让大国出兵帮忙，也可安抚周边大国不对你动手)，1间谍(可有可无，但很好用
伊克西翁游戏中工人是由工作时间设定的，工人到下班时间后玩家可以让工人加班，但是这会有一定有影响，下面就为大家分享伊克西翁加班的优缺点，一起来看看吧。伊克西翁加班作用介绍首先这个游戏虽然有加班，但是最好别加班。一加班故障率就会很提高，工人就很容易会进医院，那么你工人少了，故障率只会更高，医院满了就会死
荣誉骑士2游戏中玩家能够组建军队来进行战斗，军队是有好感度的设定，好感度低了会带来负面影响，那么荣誉骑士2军队好感度怎么提升，一起来看看吧。荣誉骑士2军队好感提升方法游戏里想要提升军队好感度前期可以去招募一个外交官，外交官游说就可以提升满意度，之后就可以多建军事建筑，多打胜仗，其他没什么方法。另外最
伊克西翁是一款模拟太空经营游戏，游戏中玩家能够建造各种类型的建筑，不少玩家在建设后想要重新布局，那么伊克西翁建筑怎么移动，一起来看看吧。伊克西翁建筑移动方法伊克西翁中是没有移动建筑的方法的，一旦建筑建造完后想要改变位置就只能拆了重建。或者提前规划好功能区，房子都是3X3的倍率，仓库都是4X4的倍率，
荣誉骑士2游戏中同盟npc经常会和敌人发生冲突，并且会向玩家进行求助，玩家这个是可以选择助战帮友军战斗，那么荣誉骑士2助战有什么优缺点，一起来看看吧。荣誉骑士2助战攻略助战分为远距离助战和近距离助战，近距离助战就是要打的国家就在你旁边，唇亡齿寒的道理显而易见，而且要是没打过就惨了，人家就在旁边说打就
伊克西翁忒修斯之船是游戏中的成就之一，这个从就需要玩家修复损坏的忒修斯之船，修复后即可解锁，那么伊克西翁忒修斯之船成就怎么做，一起来看看吧。伊克西翁忒修斯之船成就攻略忒修斯之船成就只需要把船从0血修复到满血就可以解锁。第三章，电磁风暴的那章穿风暴之前先只开一个维修然后穿过去，基本就空血了，然后修起来
荣誉骑士2君主我闹了个笑话是游戏中的成就之一，这个从就需要玩家达成一定条件才能解锁，那么荣誉骑士2君主我闹了个笑话怎么完成，一起来看看吧。荣誉骑士2君主我闹了个笑话攻略我闹了个笑话是游戏中的一个隐藏成就，达成方法如下。这个成就非常特殊，达成条件为：您自己发起的世界投票失败。1.想要解锁这个成就我们需
伊克西翁区域专业化是游戏中的加成buff，但是需要玩家完成前置条件才能触发，那么伊克西翁区域专业化怎么解锁，一起来看看吧。伊克西翁区域专业化解锁方法农业区域专业化激活方法：游戏里农业大概只需要把4个T2科技的农作物农场造满就可以激活第二级加成了，不过这要费一点资源，难度不大。太空区域专业化激活方法：
荣誉骑士2君主穿刺大公弗拉德是游戏中的一个隐藏成就，这个成就需要玩家完成前置条件才能解锁，那么荣誉骑士2君主穿刺大公弗拉德成就怎么完成，一起来看看吧。荣誉骑士2君主穿刺大公弗拉德成就攻略穿刺大公弗拉德是游戏中的一个隐藏成就，达成方法如下。这个成就的达成条件为：在一场游戏中处决10名囚犯。知道条件后做