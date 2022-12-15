宝可梦朱紫节拍器吸血核心选什么 节拍器吸血怎么玩

2022-12-16 09:13:08 来源：互联网 编辑：佚名

宝可梦朱紫节拍器吸血非常适合奥利瓦，并且上手难度比较简单，很多玩家不知道核心怎么搭配，下面就为大家分享宝可梦朱紫节拍器吸血核心的玩法。

宝可梦朱紫节拍器吸血核心玩法

这么多天过去，腹鼓铁臂膀的不稳定性相信玩过的大家都有感触，猴戏一通没打死，boss开盾清buff被反秒比比皆是，喵头目更是野队免谈。

昨天节拍器吸血这个套路出来之后，相信玩过各位都能体会到不需要任何配合的稳定才是真正的强大，一个人用减少翻车，2个人用稳定能过，34个人用嘎嘎乱杀。

把吸血技能放在第一位进门闭眼aaaaa，越打越强，越强吸血约多，迅速打出钛晶化然后钛晶破盾结束战斗。

之前的三员大将，铁臂膀，米勒顿的特点是耐久优秀，输出种族130左右，搭配70左右威力吸血技能，叠满140上下还有有场地加成(夸克充能)。

苍炎刃鬼稍逊一筹，不过吸血剑原始威力高，弥补了耐久不足的问题，叠满之后输出不逊于有场地加成。

在了解节拍吸血原理之后，奥利瓦的优势就体现了出来，优秀的耐久，125合格的特攻，终极吸取是吸取拳翻版。

受攻击开操场提高草系威力还能给全员回血，最关键草系打击面能应对上面3个都不擅长应付的钛晶地(一个免疫一个抵抗一个被克)

加上奥利瓦之后节拍器四人组应该是打遍天下无敌手了。

当然吸血选手还有一个真·吸血爬地翅，不过虫系你一没啥打击面二不吃场地加成你就别来了。

虽然第二页了但是上一个节拍器3剑客加奥利瓦的图证明自己用过确实很强不是云的。

再就是说明下，我推荐奥利瓦不是要说奥利瓦强无敌，推荐奥利瓦的情景是“你能熟练应用吸血节拍3剑客”的情况下推荐用来补盲。

奥利瓦应对面确实窄，但是作为3剑客补盲是刚刚好的。

至于如果你要说为什么不用xxx，那你觉得稳过那你也可以用。

我只能说这么多天下来，互相配合一巴掌秒的情况几乎遇不到，拖到长期战你没回复至少死一次，一个人死一次近一半时间就没了。

考虑清buff、太晶被打爆、剑舞、声援回血等等的情况，其他宝可梦综合输出还真难比节拍器高。节拍器提供的是省你一条命的时间加稳定的高输出，考虑野队平均智商通过率会提高一大截。

铁臂膀会玩的是强，然而9成情况是腹鼓打出盾后暴毙，再腹鼓再暴毙，打的输出没有卖的时间多。图里这种遇到2个低能腹鼓这把直接说再见的情况太多了。我一次没死，节拍吸血叠满吃了一次引火，一刀能砍盾三分之一都救不回来，2个大哥站着不动都能过就是要腹鼓，就是要送。

只要你不能队友配合直接秒，太晶团站本质就是个看输出跟浪费时间比算贡献的。节拍吸血有能单刷黑6星的输出效率还能保证自己不死，腹鼓手操作不好浪费时间比输出多被无脑吹，也难怪野外环境这么差了。