伊克西翁怎么分配建筑 新手开局怎么玩

伊克西翁是一款太空模拟经营游戏，游戏中玩家需要在开局的时候完成一系列布局，这样才能将收益最大化，那么伊克西翁开局怎么发展，一起来看看吧。
一定要给一区分好四个炼钢厂的位置，然后开新区二区这个区就专门种昆虫，后面再拆了养人口生垃圾，再开个新区3区藻类养食物。
6区专门炼其他的后面再发电。
在解冻的时候，把非工人扔在没有人的地方，只要其他区快乐，这个区愤怒还是会上升信任度的，而且也饿不死。
能赶紧把数据监听与藻类解开就赶紧解开，这两个能快速提高体验，永久加2稳定，还有一个藻类能生70食物比昆虫。
好像要先拿狗，才能罗马新城结局，然后到雷姆斯就先看一眼，把三个点位拿了，被隐藏的卫星就出来了，就能做罗马新城。
另外这游戏关于超光速的事件，不要深入，基本必死，死多了还会掉稳定度。
然后死人超过比例也会掉，最好法院把每个地方都加三，智能也加三，两个外部全区都加二，不然后面有恐惧减二，还会再减一。
信任度掉的会很快，不行了就造另类生命中心，科技点完加三，种在人口区，刁民基本开心，这样其他区愤怒信任也不会掉。
伊克西翁电力是游戏中非常重要的资源，每一种建筑都需要依靠电力来维持，在后期玩家需要消耗大量的电力，那么伊克西翁后期怎么发点，一起来看看吧。伊克西翁后期电力获取方法建造太阳能板，玩家需要切换空间站视角，不过要先建造一个仓外行动的气闸。点出核电，然后采发电，后期没有别的办法，发电手段就只有太阳能和核电。
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荣誉骑士2游戏中玩家能够组建军队来进行战斗，军队是有好感度的设定，好感度低了会带来负面影响，那么荣誉骑士2军队好感度怎么提升，一起来看看吧。荣誉骑士2军队好感提升方法游戏里想要提升军队好感度前期可以去招募一个外交官，外交官游说就可以提升满意度，之后就可以多建军事建筑，多打胜仗，其他没什么方法。另外最
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伊克西翁区域专业化是游戏中的加成buff，但是需要玩家完成前置条件才能触发，那么伊克西翁区域专业化怎么解锁，一起来看看吧。伊克西翁区域专业化解锁方法农业区域专业化激活方法：游戏里农业大概只需要把4个T2科技的农作物农场造满就可以激活第二级加成了，不过这要费一点资源，难度不大。太空区域专业化激活方法：
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