伊克西翁怎么分配建筑 新手开局怎么玩

2022-12-16 09:09:04 来源：互联网 编辑：佚名

伊克西翁是一款太空模拟经营游戏，游戏中玩家需要在开局的时候完成一系列布局，这样才能将收益最大化，那么伊克西翁开局怎么发展，一起来看看吧。

伊克西翁开局发展攻略

一定要给一区分好四个炼钢厂的位置，然后开新区二区这个区就专门种昆虫，后面再拆了养人口生垃圾，再开个新区3区藻类养食物。

6区专门炼其他的后面再发电。

在解冻的时候，把非工人扔在没有人的地方，只要其他区快乐，这个区愤怒还是会上升信任度的，而且也饿不死。

能赶紧把数据监听与藻类解开就赶紧解开，这两个能快速提高体验，永久加2稳定，还有一个藻类能生70食物比昆虫。

好像要先拿狗，才能罗马新城结局，然后到雷姆斯就先看一眼，把三个点位拿了，被隐藏的卫星就出来了，就能做罗马新城。

另外这游戏关于超光速的事件，不要深入，基本必死，死多了还会掉稳定度。

然后死人超过比例也会掉，最好法院把每个地方都加三，智能也加三，两个外部全区都加二，不然后面有恐惧减二，还会再减一。

信任度掉的会很快，不行了就造另类生命中心，科技点完加三，种在人口区，刁民基本开心，这样其他区愤怒信任也不会掉。