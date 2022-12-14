伊克西翁后期怎么获得电力 后期靠什么发电

伊克西翁电力是游戏中非常重要的资源，每一种建筑都需要依靠电力来维持，在后期玩家需要消耗大量的电力，那么伊克西翁后期怎么发点，一起来看看吧。
建造太阳能板，玩家需要切换空间站视角，不过要先建造一个仓外行动的气闸。
点出核电，然后采发电，后期没有别的办法，发电手段就只有太阳能和核电。
荣誉骑士2游戏中玩家能够组建军队来进行战斗，军队是有好感度的设定，好感度低了会带来负面影响，那么荣誉骑士2军队好感度怎么提升，一起来看看吧。荣誉骑士2军队好感提升方法游戏里想要提升军队好感度前期可以去招募一个外交官，外交官游说就可以提升满意度，之后就可以多建军事建筑，多打胜仗，其他没什么方法。另外最
伊克西翁是一款模拟太空经营游戏，游戏中玩家能够建造各种类型的建筑，不少玩家在建设后想要重新布局，那么伊克西翁建筑怎么移动，一起来看看吧。伊克西翁建筑移动方法伊克西翁中是没有移动建筑的方法的，一旦建筑建造完后想要改变位置就只能拆了重建。或者提前规划好功能区，房子都是3X3的倍率，仓库都是4X4的倍率，
荣誉骑士2游戏中同盟npc经常会和敌人发生冲突，并且会向玩家进行求助，玩家这个是可以选择助战帮友军战斗，那么荣誉骑士2助战有什么优缺点，一起来看看吧。荣誉骑士2助战攻略助战分为远距离助战和近距离助战，近距离助战就是要打的国家就在你旁边，唇亡齿寒的道理显而易见，而且要是没打过就惨了，人家就在旁边说打就
伊克西翁忒修斯之船是游戏中的成就之一，这个从就需要玩家修复损坏的忒修斯之船，修复后即可解锁，那么伊克西翁忒修斯之船成就怎么做，一起来看看吧。伊克西翁忒修斯之船成就攻略忒修斯之船成就只需要把船从0血修复到满血就可以解锁。第三章，电磁风暴的那章穿风暴之前先只开一个维修然后穿过去，基本就空血了，然后修起来
荣誉骑士2君主我闹了个笑话是游戏中的成就之一，这个从就需要玩家达成一定条件才能解锁，那么荣誉骑士2君主我闹了个笑话怎么完成，一起来看看吧。荣誉骑士2君主我闹了个笑话攻略我闹了个笑话是游戏中的一个隐藏成就，达成方法如下。这个成就非常特殊，达成条件为：您自己发起的世界投票失败。1.想要解锁这个成就我们需
伊克西翁区域专业化是游戏中的加成buff，但是需要玩家完成前置条件才能触发，那么伊克西翁区域专业化怎么解锁，一起来看看吧。伊克西翁区域专业化解锁方法农业区域专业化激活方法：游戏里农业大概只需要把4个T2科技的农作物农场造满就可以激活第二级加成了，不过这要费一点资源，难度不大。太空区域专业化激活方法：
荣誉骑士2君主穿刺大公弗拉德是游戏中的一个隐藏成就，这个成就需要玩家完成前置条件才能解锁，那么荣誉骑士2君主穿刺大公弗拉德成就怎么完成，一起来看看吧。荣誉骑士2君主穿刺大公弗拉德成就攻略穿刺大公弗拉德是游戏中的一个隐藏成就，达成方法如下。这个成就的达成条件为：在一场游戏中处决10名囚犯。知道条件后做
伊克西翁是一款太空模拟建造游戏，游戏中玩家需要安排工人来建设各种设施，那么伊克西翁工人怎么获得，下面就为大家分享伊克西翁工人获取方法。伊克西翁工人获取方法想要获得工人前期只能在解冻中心那里碰运气，后期的话三级科技那里有个教育中心，用这个建筑就可以把非工作人员转化成工人。只有非工人才能变成殖民地的人，
荣誉骑士2是一款即时策略游戏，游戏中玩家可以多个国家进行社交，国家的好感度越高发展越稳定，那么荣誉骑士2怎么提升好感度，一起来看看吧。荣誉骑士2好感度提升方法王室权威数据来自社会五种不同阶层的满意度评分，数值反应当前国家的稳定程度。五种不同阶层分别是贵族，军队，商人，神职和农民，提升各个阶层好感度不
暗邪西部超载模式是游戏中的玩法之一，这个模式需要玩家完成前置条件才能够解锁，那么暗邪西部超载模式怎么开启，一起来看看吧。暗邪西部超载模式开启方法超载模式的解锁条件有前置任务，得完成任务才能用。前7章是用不了的，需要完成任务修好后才可以使用。并且需要能量3格电池以及点出超载模式的技能后才可以开启。超载