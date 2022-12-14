荣誉骑士2总督怎么安排职业 总督职业怎么收益最大

2022-12-15 09:12:40 来源：互联网 编辑：佚名

荣誉骑士2总督需要安排各种不同的职业，每一种职业的规划都非常重要，那么荣誉骑士2职业如何安排，下面就为大家介绍一下。

荣誉骑士2总督职业安排

总督职业安排的话可以选4元帅，1牧师(必有)，1外交官(和大国搞关系很好用的，关键时刻可以让大国出兵帮忙，也可安抚周边大国不对你动手)，1间谍(可有可无，但很好用，主要用他搞坏大国之间关系渔翁之利)，1商人(前期必有，后期有钱可以考虑去掉)

另外也可以选四个元帅，一个外交官，国王是商人(国王经商buff比较高，但是国王去世会掉商人好感度，不过影响不大)，两间谍一教士或者两教士一间谍。

天主教国家安排职业一定要安排两个教士，因为教士是有可能会当上教皇加buff的，但是教皇是不能帮你安抚教会势力了，所以多弄一个教士用来过渡。