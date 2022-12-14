荣誉骑士2总督怎么安排职业 总督职业怎么收益最大

荣誉骑士2总督需要安排各种不同的职业，每一种职业的规划都非常重要，那么荣誉骑士2职业如何安排，下面就为大家介绍一下。
总督职业安排的话可以选4元帅，1牧师(必有)，1外交官(和大国搞关系很好用的，关键时刻可以让大国出兵帮忙，也可安抚周边大国不对你动手)，1间谍(可有可无，但很好用，主要用他搞坏大国之间关系渔翁之利)，1商人(前期必有，后期有钱可以考虑去掉)
另外也可以选四个元帅，一个外交官，国王是商人(国王经商buff比较高，但是国王去世会掉商人好感度，不过影响不大)，两间谍一教士或者两教士一间谍。
天主教国家安排职业一定要安排两个教士，因为教士是有可能会当上教皇加buff的，但是教皇是不能帮你安抚教会势力了，所以多弄一个教士用来过渡。
荣誉骑士2游戏中玩家能够组建军队来进行战斗，军队是有好感度的设定，好感度低了会带来负面影响，那么荣誉骑士2军队好感度怎么提升，一起来看看吧。荣誉骑士2军队好感提升方法游戏里想要提升军队好感度前期可以去招募一个外交官，外交官游说就可以提升满意度，之后就可以多建军事建筑，多打胜仗，其他没什么方法。另外最
伊克西翁是一款模拟太空经营游戏，游戏中玩家能够建造各种类型的建筑，不少玩家在建设后想要重新布局，那么伊克西翁建筑怎么移动，一起来看看吧。伊克西翁建筑移动方法伊克西翁中是没有移动建筑的方法的，一旦建筑建造完后想要改变位置就只能拆了重建。或者提前规划好功能区，房子都是3X3的倍率，仓库都是4X4的倍率，
荣誉骑士2游戏中同盟npc经常会和敌人发生冲突，并且会向玩家进行求助，玩家这个是可以选择助战帮友军战斗，那么荣誉骑士2助战有什么优缺点，一起来看看吧。荣誉骑士2助战攻略助战分为远距离助战和近距离助战，近距离助战就是要打的国家就在你旁边，唇亡齿寒的道理显而易见，而且要是没打过就惨了，人家就在旁边说打就
伊克西翁忒修斯之船是游戏中的成就之一，这个从就需要玩家修复损坏的忒修斯之船，修复后即可解锁，那么伊克西翁忒修斯之船成就怎么做，一起来看看吧。伊克西翁忒修斯之船成就攻略忒修斯之船成就只需要把船从0血修复到满血就可以解锁。第三章，电磁风暴的那章穿风暴之前先只开一个维修然后穿过去，基本就空血了，然后修起来
荣誉骑士2君主我闹了个笑话是游戏中的成就之一，这个从就需要玩家达成一定条件才能解锁，那么荣誉骑士2君主我闹了个笑话怎么完成，一起来看看吧。荣誉骑士2君主我闹了个笑话攻略我闹了个笑话是游戏中的一个隐藏成就，达成方法如下。这个成就非常特殊，达成条件为：您自己发起的世界投票失败。1.想要解锁这个成就我们需
伊克西翁区域专业化是游戏中的加成buff，但是需要玩家完成前置条件才能触发，那么伊克西翁区域专业化怎么解锁，一起来看看吧。伊克西翁区域专业化解锁方法农业区域专业化激活方法：游戏里农业大概只需要把4个T2科技的农作物农场造满就可以激活第二级加成了，不过这要费一点资源，难度不大。太空区域专业化激活方法：
荣誉骑士2君主穿刺大公弗拉德是游戏中的一个隐藏成就，这个成就需要玩家完成前置条件才能解锁，那么荣誉骑士2君主穿刺大公弗拉德成就怎么完成，一起来看看吧。荣誉骑士2君主穿刺大公弗拉德成就攻略穿刺大公弗拉德是游戏中的一个隐藏成就，达成方法如下。这个成就的达成条件为：在一场游戏中处决10名囚犯。知道条件后做
伊克西翁是一款太空模拟建造游戏，游戏中玩家需要安排工人来建设各种设施，那么伊克西翁工人怎么获得，下面就为大家分享伊克西翁工人获取方法。伊克西翁工人获取方法想要获得工人前期只能在解冻中心那里碰运气，后期的话三级科技那里有个教育中心，用这个建筑就可以把非工作人员转化成工人。只有非工人才能变成殖民地的人，
荣誉骑士2是一款即时策略游戏，游戏中玩家可以多个国家进行社交，国家的好感度越高发展越稳定，那么荣誉骑士2怎么提升好感度，一起来看看吧。荣誉骑士2好感度提升方法王室权威数据来自社会五种不同阶层的满意度评分，数值反应当前国家的稳定程度。五种不同阶层分别是贵族，军队，商人，神职和农民，提升各个阶层好感度不
暗邪西部超载模式是游戏中的玩法之一，这个模式需要玩家完成前置条件才能够解锁，那么暗邪西部超载模式怎么开启，一起来看看吧。暗邪西部超载模式开启方法超载模式的解锁条件有前置任务，得完成任务才能用。前7章是用不了的，需要完成任务修好后才可以使用。并且需要能量3格电池以及点出超载模式的技能后才可以开启。超载