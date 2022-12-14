伊克西翁加班有什么用 加班有什么影响

2022-12-15 09:08:32 来源：互联网 编辑：佚名

伊克西翁游戏中工人是由工作时间设定的，工人到下班时间后玩家可以让工人加班，但是这会有一定有影响，下面就为大家分享伊克西翁加班的优缺点，一起来看看吧。

伊克西翁加班作用介绍

首先这个游戏虽然有加班，但是最好别加班。

一加班故障率就会很提高，工人就很容易会进医院，那么你工人少了，故障率只会更高，医院满了就会死人。如何整个工人数就会更少，所以需要做的就是尽量别死人加班，只会是一个恶性循环。

首先每个区域必修一个医院，医院科技后期可以躺25个人。而且通火车站后，修一个大医院，可以跨区域躺100个人。

有故障就有故障，不用在意，修好就可以了。你只需要保证医院够躺人就完了，要是偶尔有突发事件，一下一个医院不够躺，就赶紧多修两个，后期多余了就拆掉。

每个区域的工人数必须比需要工人数多，因为故障是肯定会发生的，一些人会进医院，那么多出来的工人就会自动上岗，保持不加班的状态。

前期工人数紧张，要活用工厂开关，用不到的关掉电力也会减少。最前期比较紧张，一定要关注电力和工人数。比如那个科技建筑，前期没有科技点也没开涨科技的科技树，就可以关掉，开着也没用。

解决好工人数量，食物问题，基本可以了。

最后一关是比较简单的，只需要造资源抓紧完成目标就行。越快越好，不然敌船会毁灭那个友好的外星人星球。