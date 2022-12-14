荣誉骑士2君主助战有什么用 不答应助战会怎么样

2022-12-14 09:05:53 来源：互联网 编辑：佚名

荣誉骑士2游戏中同盟npc经常会和敌人发生冲突，并且会向玩家进行求助，玩家这个是可以选择助战帮友军战斗，那么荣誉骑士2助战有什么优缺点，一起来看看吧。

荣誉骑士2助战攻略

助战分为远距离助战和近距离助战，近距离助战就是要打的国家就在你旁边，唇亡齿寒的道理显而易见，而且要是没打过就惨了，人家就在旁边说打就能打，所以一定不能帮忙。

远距离助战的话就是打和你不接壤甚至离得很远恶国家，答不答应各有优劣。

答应能提升请求方的好感。

不答应能避免国内的一些负面影响，比如Ai特别喜欢烧村。

然后军队来回绕圈跑，特别墨迹，然后你参加会让厌战度爆表。