伊克西翁忒修斯之船成就怎么完成 忒修斯之船怎么修理

2022-12-13 09:22:37 来源：互联网 编辑：佚名

伊克西翁忒修斯之船是游戏中的成就之一，这个从就需要玩家修复损坏的忒修斯之船，修复后即可解锁，那么伊克西翁忒修斯之船成就怎么做，一起来看看吧。

伊克西翁忒修斯之船成就攻略

忒修斯之船成就只需要把船从0血修复到满血就可以解锁。

第三章，电磁风暴的那章穿风暴之前先只开一个维修然后穿过去，基本就空血了，然后修起来。

需要注意的是一定要在短时间内把船修复到75%以上，否则就会解体。