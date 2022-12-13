荣誉骑士2君主我闹了个笑话成就怎么解锁 世界投票失败怎么达成

2022-12-13 09:19:46 来源：互联网 编辑：佚名

荣誉骑士2君主我闹了个笑话是游戏中的成就之一，这个从就需要玩家达成一定条件才能解锁，那么荣誉骑士2君主我闹了个笑话怎么完成，一起来看看吧。

荣誉骑士2君主我闹了个笑话攻略

我闹了个笑话是游戏中的一个隐藏成就，达成方法如下。

这个成就非常特殊，达成条件为：您自己发起的世界投票失败。

1.想要解锁这个成就我们需要获得5000声望。

2.当我们拥有5000的名望并且是一个强大的势力时就可以宣称为世界的皇帝。

3.只要不被其他大国承认就会投票失败并解锁成就。