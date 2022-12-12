伊克西翁区域专业化怎么触发 太空加成怎么获得

伊克西翁区域专业化是游戏中的加成buff，但是需要玩家完成前置条件才能触发，那么伊克西翁区域专业化怎么解锁，一起来看看吧。
农业区域专业化激活方法：
游戏里农业大概只需要把4个T2科技的农作物农场造满就可以激活第二级加成了，不过这要费一点资源，难度不大。
太空区域专业化激活方法：
太空加成属于必拿，而且很好搞定，开一个新区域，上半部分造满4个停泊，下半部分造3个气阀+1个探测器发射就能升到2级，貌似不用把研究中心搬过来也可以，但我是顺手搬了。
回收区域专业化激活方法：
回收区域专业化的触发要求是工业加快生产，这个要求搞得我有点迷茫，8个垃圾回收厂配合3个左右的蘑菇墙才拿到2级，剩下的地方造工业也造不了多少，所以我是把聚合物的生产线搬了过来，这样不升级也能增加产量，然而没有加速不能解决的问题。
荣誉骑士2君主穿刺大公弗拉德是游戏中的一个隐藏成就，这个成就需要玩家完成前置条件才能解锁，那么荣誉骑士2君主穿刺大公弗拉德成就怎么完成，一起来看看吧。荣誉骑士2君主穿刺大公弗拉德成就攻略穿刺大公弗拉德是游戏中的一个隐藏成就，达成方法如下。这个成就的达成条件为：在一场游戏中处决10名囚犯。知道条件后做
伊克西翁是一款太空模拟建造游戏，游戏中玩家需要安排工人来建设各种设施，那么伊克西翁工人怎么获得，下面就为大家分享伊克西翁工人获取方法。伊克西翁工人获取方法想要获得工人前期只能在解冻中心那里碰运气，后期的话三级科技那里有个教育中心，用这个建筑就可以把非工作人员转化成工人。只有非工人才能变成殖民地的人，
荣誉骑士2是一款即时策略游戏，游戏中玩家可以多个国家进行社交，国家的好感度越高发展越稳定，那么荣誉骑士2怎么提升好感度，一起来看看吧。荣誉骑士2好感度提升方法王室权威数据来自社会五种不同阶层的满意度评分，数值反应当前国家的稳定程度。五种不同阶层分别是贵族，军队，商人，神职和农民，提升各个阶层好感度不
暗邪西部超载模式是游戏中的玩法之一，这个模式需要玩家完成前置条件才能够解锁，那么暗邪西部超载模式怎么开启，一起来看看吧。暗邪西部超载模式开启方法超载模式的解锁条件有前置任务，得完成任务才能用。前7章是用不了的，需要完成任务修好后才可以使用。并且需要能量3格电池以及点出超载模式的技能后才可以开启。超载
暗邪西部是一款第三人称设计冒险游戏，游戏中玩家能够进入安全屋进行补给，但是有很多玩家都出现了我发进入安全屋的问题，下面就为大家分享暗邪西部安全屋进入方法。暗邪西部安全屋进入方法进不了安全屋应该是打得太快了的原因，我一个个的打死就没啥问题，反而用AOE技能多了就容易卡关。一开始会刷6只狼人，别速清，一
零希沃特是一款像素生存冒险游戏，游戏中的玩法类似逃离塔克夫，玩家能在地图中搜集各种资源，那么零希沃特空投怎么获得，一起来看看吧。零希沃特空投获取方法游戏中玩家在地图上待一伙后，会出现一阵明显不同的声音，那便是空投来了的标志。此时地图上会出现黄圈作为空投的大致范围，这就是空投指示圈。玩家这个时候就可以
零希沃特辐射是游戏中的一个数值，玩家在地图中经常会碰到辐射区，辐射越高影响越大，那么零希沃特辐射怎么消除，一起来看看吧。零希沃特辐射辐射处理方法辐射到2就会开始流血，需要及时消除可以通过牛奶和干净的水来消除一部分，但最直接的还是辐射药一个-0.5辐射辐射药常见于医疗箱，敌人也会掉落也可以自己搓，只需
零希沃特枪械工效是游戏中枪械的属性之一，这个属性和开镜速度有关，很多玩家不知道这个工效是什么，下面就为大家介绍零希沃特枪械工效的作用。零希沃特枪械工效作用介绍零希沃特中工效和武器的开镜有关，工效可以让玩家开镜更稳更快更远。喜欢使用狙击枪的玩家还是比较需要这个效果的。前期的狙击枪建议拿DVL和SV98
零希沃特负重针是游戏中的医疗道具，玩家使用后能够提升自身附中上线，在前中期非常实用，那么零希沃特负重针怎么获得，一起来看看吧。零希沃特负重针获取方法零希沃特负重针可以在地图中搜索医疗箱获得。还可以在老家医生处购买获得。
零希沃特游戏中有大量的任务需要玩家完成，在开局有个材料任务可以在火车司机这里领取，完成后即可获得奖励，那么零希沃特材料任务怎么做，一起来看看吧。零希沃特材料任务攻略游戏中玩家会在火车管理员处接到收集材料的任务materials，需要收集40个废料、20个螺母、20个钉子、1个螺丝刀、1个电钻、1个丙