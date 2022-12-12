伊克西翁区域专业化怎么触发 太空加成怎么获得

2022-12-13 09:17:44 来源：互联网 编辑：佚名

伊克西翁区域专业化是游戏中的加成buff，但是需要玩家完成前置条件才能触发，那么伊克西翁区域专业化怎么解锁，一起来看看吧。

伊克西翁区域专业化解锁方法

农业区域专业化激活方法：

游戏里农业大概只需要把4个T2科技的农作物农场造满就可以激活第二级加成了，不过这要费一点资源，难度不大。

太空区域专业化激活方法：

太空加成属于必拿，而且很好搞定，开一个新区域，上半部分造满4个停泊，下半部分造3个气阀+1个探测器发射就能升到2级，貌似不用把研究中心搬过来也可以，但我是顺手搬了。

回收区域专业化激活方法：

回收区域专业化的触发要求是工业加快生产，这个要求搞得我有点迷茫，8个垃圾回收厂配合3个左右的蘑菇墙才拿到2级，剩下的地方造工业也造不了多少，所以我是把聚合物的生产线搬了过来，这样不升级也能增加产量，然而没有加速不能解决的问题。