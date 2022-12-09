荣誉骑士2君主穿刺大公弗拉德成就怎么解锁 囚犯怎么获得

荣誉骑士2君主穿刺大公弗拉德是游戏中的一个隐藏成就，这个成就需要玩家完成前置条件才能解锁，那么荣誉骑士2君主穿刺大公弗拉德成就怎么完成，一起来看看吧。
穿刺大公弗拉德是游戏中的一个隐藏成就，达成方法如下。
这个成就的达成条件为：在一场游戏中处决 10 名囚犯。
知道条件后做起来就相当容易了。
我们可以从叛乱、战争和政治迫害中俘获大量囚犯。处决你手下的每一个囚犯即可。
暗邪西部超载模式是游戏中的玩法之一，这个模式需要玩家完成前置条件才能够解锁，那么暗邪西部超载模式怎么开启，一起来看看吧。暗邪西部超载模式开启方法超载模式的解锁条件有前置任务，得完成任务才能用。前7章是用不了的，需要完成任务修好后才可以使用。并且需要能量3格电池以及点出超载模式的技能后才可以开启。超载
暗邪西部是一款第三人称设计冒险游戏，游戏中玩家能够进入安全屋进行补给，但是有很多玩家都出现了我发进入安全屋的问题，下面就为大家分享暗邪西部安全屋进入方法。暗邪西部安全屋进入方法进不了安全屋应该是打得太快了的原因，我一个个的打死就没啥问题，反而用AOE技能多了就容易卡关。一开始会刷6只狼人，别速清，一
零希沃特是一款像素生存冒险游戏，游戏中的玩法类似逃离塔克夫，玩家能在地图中搜集各种资源，那么零希沃特空投怎么获得，一起来看看吧。零希沃特空投获取方法游戏中玩家在地图上待一伙后，会出现一阵明显不同的声音，那便是空投来了的标志。此时地图上会出现黄圈作为空投的大致范围，这就是空投指示圈。玩家这个时候就可以
零希沃特辐射是游戏中的一个数值，玩家在地图中经常会碰到辐射区，辐射越高影响越大，那么零希沃特辐射怎么消除，一起来看看吧。零希沃特辐射辐射处理方法辐射到2就会开始流血，需要及时消除可以通过牛奶和干净的水来消除一部分，但最直接的还是辐射药一个-0.5辐射辐射药常见于医疗箱，敌人也会掉落也可以自己搓，只需
零希沃特枪械工效是游戏中枪械的属性之一，这个属性和开镜速度有关，很多玩家不知道这个工效是什么，下面就为大家介绍零希沃特枪械工效的作用。零希沃特枪械工效作用介绍零希沃特中工效和武器的开镜有关，工效可以让玩家开镜更稳更快更远。喜欢使用狙击枪的玩家还是比较需要这个效果的。前期的狙击枪建议拿DVL和SV98
零希沃特负重针是游戏中的医疗道具，玩家使用后能够提升自身附中上线，在前中期非常实用，那么零希沃特负重针怎么获得，一起来看看吧。零希沃特负重针获取方法零希沃特负重针可以在地图中搜索医疗箱获得。还可以在老家医生处购买获得。
零希沃特游戏中有大量的任务需要玩家完成，在开局有个材料任务可以在火车司机这里领取，完成后即可获得奖励，那么零希沃特材料任务怎么做，一起来看看吧。零希沃特材料任务攻略游戏中玩家会在火车管理员处接到收集材料的任务materials，需要收集40个废料、20个螺母、20个钉子、1个螺丝刀、1个电钻、1个丙
大多数老刀是游戏中的npc之一，玩家互动后能够解锁剧情，完成老刀的所有剧情后能获得奖励，那么大多数老刀剧情怎么触发，一起来看看吧。大多数老刀剧情触发方法老刀人物解锁川香缘门口遇到触发剧情后解锁。剧情一触发解锁人物时触发。剧情二触发前往警察局办理护照触发。剧情三触发警察局剧情继续推进后触发，答应配合警
大多数摆摊是游戏中的赚钱方法之一，摆摊是游戏中非常赚钱的工作，但是需要一定条件才能解锁，那么大多数摆摊怎么触发，一起来看看吧。大多数摆摊技能触发方法摆摊是游戏剧情模式中最赚钱的工作，如果不摆摊很难在30天赚到1w块。技能解锁方法摆摊需要在12天妹妹来了后解锁。妹妹到了就可以在技能中点出摆摊了。
零希沃特游戏中有多种不同类型的武器可以选择，每一种武器的玩法都不同，其中狙击枪是游戏中伤害非常高的武器，搭配高穿甲弹能一枪秒，那么零希沃特狙击枪选什么，一起来看看吧。零希沃特狙击枪选择前期的狙击枪建议拿DVL和SV98，游戏中达到全威力标准的狙击枪也有五把，76254的莫辛纳甘和sv98，76251