伊克西翁工人数量怎么提高 非工人有什么用

2022-12-12 09:14:25 来源：互联网 编辑：佚名

伊克西翁是一款太空模拟建造游戏，游戏中玩家需要安排工人来建设各种设施，那么伊克西翁工人怎么获得，下面就为大家分享伊克西翁工人获取方法。



伊克西翁工人获取方法

想要获得工人前期只能在解冻中心那里碰运气，后期的话三级科技那里有个教育中心，用这个建筑就可以把非工作人员转化成工人。

只有非工人才能变成殖民地的人，这是它们前期的唯一作用，但是前期是真心不想要他们。

实在太浪费空间和粮食了，9个昆虫食品工厂都养不起他们，更别提住房了，地图一半全是民房。

而且还缺科技点，研究啥都不成，后期倒是可以转化成工人，但非工人太多了撑不到后期。