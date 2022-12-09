荣誉骑士2君主好感度怎么刷 怎么提高其他国家好感度

2022-12-12 09:08:53 来源：互联网 编辑：佚名

荣誉骑士2是一款即时策略游戏，游戏中玩家可以多个国家进行社交，国家的好感度越高发展越稳定，那么荣誉骑士2怎么提升好感度，一起来看看吧。

荣誉骑士2好感度提升方法

王室权威数据来自社会五种不同阶层的满意度评分，数值反应当前国家的稳定程度。

五种不同阶层分别是贵族，军队，商人，神职和农民，提升各个阶层好感度不但可以使社会处于稳定繁荣状态，还会为你带来额外的阶层加成。例如，军队好感的提升，会为你提升军队的士气，降低敌方的谋反的强度，减少军队招募的费用和日常维护的费用。

提升不同阶层好感度方法如下：

1. 贵族

保证国家领土的完整，财政的充盈，外交的积极响应。

2. 军队

军队能打胜仗，拓展国土，提升王国实力。(特别是军队建设和军事科技升级)。

3. 商人

建造多样化的市场，保证稳定的社会环境，维持良好的外交关系。

4. 神职

宣传本国教义，向外输出扩张本国教义和文化，减少外来宗教的影响。

5. 农民

社会安全稳定，减少强盗和叛军干扰农田土地。

很显然，如果想要获得全部阶层的拥护并非一件容易的事。

虽然不同阶层之间存在着很多利益上的矛盾和诉求，但是良好的大环境是符合每个阶层利益的基础。

因此，贸易，军事和宗教三个基本的发展方向需要你在游戏中极大的进行推进。时刻改良政策并进行错误的修正，才能保证每个阶层的利益平衡，从而避免一些阶层产生负面影响，导致一些参数的下降。当你有足够多的金钱和书籍时，还可以一键提升所有的阶层满意度。