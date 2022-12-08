暗邪西部超载模式怎么解锁 超载模式开启条件是什么

2022-12-09 09:24:21 来源：互联网 编辑：佚名

暗邪西部超载模式是游戏中的玩法之一，这个模式需要玩家完成前置条件才能够解锁，那么暗邪西部超载模式怎么开启，一起来看看吧。

暗邪西部超载模式开启方法

超载模式的解锁条件有前置任务，得完成任务才能用。前7章是用不了的，需要完成任务修好后才可以使用。并且需要能量3格电池以及点出超载模式的技能后才可以开启。超载模式的按键键盘默认为T，手柄则为同时按下左摇杆和右摇杆。

游戏中超载模式可能会有bug突然不能使用，出现这种情况只需要回到大蚂蟥BOSS那关重打一遍就好了，或者说是回黄昏到黎明重新开启。