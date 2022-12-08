暗邪西部了安全屋怎么进不去 安全屋不能进怎么办

2022-12-09 09:22:46 来源：互联网 编辑：佚名

暗邪西部是一款第三人称设计冒险游戏，游戏中玩家能够进入安全屋进行补给，但是有很多玩家都出现了我发进入安全屋的问题，下面就为大家分享暗邪西部安全屋进入方法。

暗邪西部安全屋进入方法

进不了安全屋应该是打得太快了的原因，我一个个的打死就没啥问题，反而用AOE技能多了就容易卡关。

一开始会刷6只狼人，别速清，一只只拉过来打(你要是学了一下拉三个就很好数)。

当你打死四只以后，这里会再刷一只出来，这个时候就是正常了，一般卡主就是前面六只刷太快了，卡住了第七只狼人。

再往前走就是胖子和蜂巢丑婆 正常打就行了，打完如果你的技能CD圈变成灰色证明OK了没有卡怪，主要问题就是一开始蹦出来狼人那一段不要打太快就对了，捏麻麻重打了六遍，第13章开头那段也是，打一群血役，打快了会卡一个枪兵。