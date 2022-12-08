零希沃特空投怎么找 空投多久刷新

2022-12-09 09:17:20 来源：互联网 编辑：佚名

零希沃特是一款像素生存冒险游戏，游戏中的玩法类似逃离塔克夫，玩家能在地图中搜集各种资源，那么零希沃特空投怎么获得，一起来看看吧。

零希沃特空投获取方法

游戏中玩家在地图上待一伙后，会出现一阵明显不同的声音，那便是空投来了的标志。

此时地图上会出现黄圈作为空投的大致范围，这就是空投指示圈。玩家这个时候就可以前往黄圈寻找空投了。

但要小心，不仅仅只有玩家会去捡空投，一些强盗也会去，因此在有一定装备之前注意准备一下。

空投落地后便会有当地的强盗去掠夺这些物资，所以也不要太晚了。

空投，UN联合国投放的装备补给。

刷新的地点和时间不固定，可能开局就刷。地图上会有一个大圈，空投基本在圈中间。

空头附近会刷新一组绿匪，也可能刷两三个猎人，可以做等他们打起来。猎人的装备比森林本地的还好些，会掉SVD。

需要注意的是空投最好第一时间去拿，里面的东西会越来越少。

空投里会出一些稀有配件比如AK的60发和AR系列的60发。

还会掉落护甲和武器。这给的图仅供参考，一般来说M4出率很低的。

还有不少的子弹和补给。挑自己需要的就好了。

护甲如果拿到防化服就很舒服了。