零希沃特空投怎么找 空投多久刷新

零希沃特是一款像素生存冒险游戏，游戏中的玩法类似逃离塔克夫，玩家能在地图中搜集各种资源，那么零希沃特空投怎么获得，一起来看看吧。
游戏中玩家在地图上待一伙后，会出现一阵明显不同的声音，那便是空投来了的标志。
此时地图上会出现黄圈作为空投的大致范围，这就是空投指示圈。玩家这个时候就可以前往黄圈寻找空投了。
但要小心，不仅仅只有玩家会去捡空投，一些强盗也会去，因此在有一定装备之前注意准备一下。
空投落地后便会有当地的强盗去掠夺这些物资，所以也不要太晚了。
空投，UN联合国投放的装备补给。
刷新的地点和时间不固定，可能开局就刷。地图上会有一个大圈，空投基本在圈中间。
空头附近会刷新一组绿匪，也可能刷两三个猎人，可以做等他们打起来。猎人的装备比森林本地的还好些，会掉SVD。
需要注意的是空投最好第一时间去拿，里面的东西会越来越少。
空投里会出一些稀有配件比如AK的60发和AR系列的60发。
还会掉落护甲和武器。这给的图仅供参考，一般来说M4出率很低的。
还有不少的子弹和补给。挑自己需要的就好了。
护甲如果拿到防化服就很舒服了。
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