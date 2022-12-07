零希沃特辐射怎么降低 辐射高了会怎么样

2022-12-08 11:05:20 来源：互联网 编辑：佚名

零希沃特辐射是游戏中的一个数值，玩家在地图中经常会碰到辐射区，辐射越高影响越大，那么零希沃特辐射怎么消除，一起来看看吧。

零希沃特辐射辐射处理方法

辐射到2就会开始流血，需要及时消除

可以通过牛奶和干净的水来消除一部分，但最直接的还是辐射药 一个-0.5辐射

辐射药常见于医疗箱，敌人也会掉落

也可以自己搓，只需要花费医疗材料，但是需要药学1级和医疗站1级