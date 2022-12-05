零希沃特材料任务怎么完成 丙烷罐在哪

2022-12-07 09:16:48 来源：互联网 编辑：佚名

零希沃特游戏中有大量的任务需要玩家完成，在开局有个材料任务可以在火车司机这里领取，完成后即可获得奖励，那么零希沃特材料任务怎么做，一起来看看吧。

零希沃特材料任务攻略

游戏中玩家会在火车管理员处接到收集材料的任务materials，需要收集40个废料、20个螺母、20个钉子、1个螺丝刀、1个电钻、1个丙烷罐。

这个任务的材料要求量比较大，玩家慢慢收集就可以了。村庄和伐木场也有很多房子里面有工具箱等可以搜刮。