零希沃特材料任务怎么完成 丙烷罐在哪

零希沃特游戏中有大量的任务需要玩家完成，在开局有个材料任务可以在火车司机这里领取，完成后即可获得奖励，那么零希沃特材料任务怎么做，一起来看看吧。
游戏中玩家会在火车管理员处接到收集材料的任务materials，需要收集40个废料、20个螺母、20个钉子、1个螺丝刀、1个电钻、1个丙烷罐。
零希沃特游戏中有多种不同类型的武器可以选择，每一种武器的玩法都不同，其中狙击枪是游戏中伤害非常高的武器，搭配高穿甲弹能一枪秒，那么零希沃特狙击枪选什么，一起来看看吧。零希沃特狙击枪选择前期的狙击枪建议拿DVL和SV98，游戏中达到全威力标准的狙击枪也有五把，76254的莫辛纳甘和sv98，76251
零希沃特是一款玩法类似逃离塔克夫的像素射击生存游戏，游戏中玩家将地图中的资源存放在仓库中，那么零希沃特仓库如何升级，一起来看看吧。零希沃特仓库升级方法游戏中玩家解锁仓库栏需要制作仓库扩展工具，玩家可以在工作台制作1级和2级仓库扩展工具，但是制作获得的扩展工具只能使用一次，后续制作的是无法使用的。部分
零希沃特游戏中有个任务需要玩家调查广播塔，找到广播塔的位置后即可完成，很多玩家不知道广播塔在什么地方，下面就为大家分享零希沃特广播塔位置。零希沃特广播塔位置游戏中玩家会在科学家处接到寻找广播塔的任务theradiotower。广播塔也就是无线电塔可以在游戏的第二个地图中找到。电塔门口就是无线电塔区域
零希沃特游戏中玩家能在庇护所的工具台制造各种模块，每一种模块的功能和合成方式都不同，那么零希沃特零希沃特建筑模块怎么用，一起来看看吧。零希沃特建筑模块安装方法游戏中的模块需要玩家自己进行制作。制作完成后，按J打开房子图标，选择一个位置及想安装的模块，鼠标长按右上角的文字“HOLD...”，安装好后回
零希沃特声望是游戏中的玩法之一，玩家可以通过购买获得声望，声望越高收益越大，那么零希沃特声望的作用是什么，一起来看看吧。零希沃特声望作用介绍游戏的声望就是等级，玩家可以通过完成各种任务进行升级，同时每次撤退或者死亡都会增加声望值，声望达到等级就可以解锁部分装备的购买。
零希沃特丢失的背包是游戏中酒保的一个任务，这个任务需要玩家在森林中找到任务道具，那么零希沃特丢失的背包任务怎么完成，一起来看看吧。零希沃特丢失的背包任务攻略游戏的酒保任务中玩家会接到寻找丢失的背包的任务thelostbackpack。玩家可以在森林的临时营地中找到丢失的背包，进图会有黄圈显示区域，背
零希沃特是一款上帝视角的生存射击游戏，游戏中几乎所有的建筑都是可以进入搜刮的，但是有的建筑需要钥匙才能打开，那么零希沃特钥匙怎么获得，一起来看看吧。零希沃特钥匙获取方法1、森林村庄警察局钥匙，需要击杀位于森林村庄的boss拉扎尔获取。2、临时营地实验室入口钥匙卡，完成医生任务后的第二天可以直接购买。
泰拉瑞亚堆石器是游戏中的道具之一，玩家使用后可以堆放附近的石块，使用起来非常方便，那么泰拉瑞亚堆石器怎么获得，一起来看看吧。泰拉瑞亚堆石器获取方法石器是个用于将玩家物品栏中的物品放置为环境物体(“石”)的工具。通过按下打开/激活按钮，堆石器可以在三种放置大小之间切换：小、中和大。设置为小对应着一个图
零希沃特是一款生存射击游戏，游戏的玩法类似逃离塔克夫，玩家能在游戏中领取各种任务，完成后即可获得奖励，那么零希沃特酒保任务怎么完成，一起来看看吧。零希沃特酒保任务攻略1、Firststeps任务需求在森林即第一张图幸存撤离一次即可。奖励为三本技能书选一，建议选厨艺，其他两本容易搜刮到。2、First
零希沃特红军基地是游戏中的一个区域，这个区域中玩家能够完成任务，还可以搜过不少装备，那么零希沃特红军基地在哪里，一起来看看吧。零希沃特红军基地位置红军基地在右侧中间偏上，也就是港口下方(红色区域)，完成红军老大两个任务前进入红军基地均需交5000过路费。红军基地任务在他这买一个摄像头，然后放在绿军团