大多数摆摊技能怎么解锁 怎么摆摊

2022-12-07 09:07:03 来源：互联网 编辑：佚名

大多数摆摊是游戏中的赚钱方法之一，摆摊是游戏中非常赚钱的工作，但是需要一定条件才能解锁，那么大多数摆摊怎么触发，一起来看看吧。

大多数摆摊技能触发方法

摆摊是游戏剧情模式中最赚钱的工作，如果不摆摊很难在30天赚到1w块。

技能解锁方法

摆摊需要在12天妹妹来了后解锁。

妹妹到了就可以在技能中点出摆摊了。