零希沃特狙击枪怎么选 前期狙击枪选什么

2022-12-05 09:21:15 来源：互联网 编辑：佚名

零希沃特游戏中有多种不同类型的武器可以选择，每一种武器的玩法都不同，其中狙击枪是游戏中伤害非常高的武器，搭配高穿甲弹能一枪秒，那么零希沃特狙击枪选什么，一起来看看吧。

零希沃特狙击枪选择

前期的狙击枪建议拿DVL和SV98，游戏中达到全威力标准的狙击枪也有五把，76254的莫辛纳甘和sv98，76251的雷明顿700及其现代化改进型和dvl其子弹的净威力在50以上，开镜一击击杀boss，不开镜也能一枪击杀小怪。

不配消音器最好的为雷明顿700现代化改进型，伤害70，穿甲弹穿透65，为后期主力狙击武器。

配消音器最好的为dv，伤害67，适合需要隐身狙击的玩家。消音器的声音非常好听。早期可以使用莫辛纳甘，击杀森林的npc还是绰绰有余。