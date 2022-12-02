零希沃特怎么升级仓库 仓库怎么解锁

2022-12-05 09:18:07 来源：互联网 编辑：佚名

零希沃特是一款玩法类似逃离塔克夫的像素射击生存游戏，游戏中玩家将地图中的资源存放在仓库中，那么零希沃特仓库如何升级，一起来看看吧。

零希沃特仓库升级方法

游戏中玩家解锁仓库栏需要制作仓库扩展工具，玩家可以在工作台制作1级和2级仓库扩展工具，但是制作获得的扩展工具只能使用一次，后续制作的是无法使用的。

部分npc任务的奖励会给1级的仓库扩展工具，任务获得的工具可以重复使用，每次使用会增加一层仓库。