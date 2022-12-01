零希沃特钥匙有几种 钥匙在哪获得

零希沃特是一款上帝视角的生存射击游戏，游戏中几乎所有的建筑都是可以进入搜刮的，但是有的建筑需要钥匙才能打开，那么零希沃特钥匙怎么获得，一起来看看吧。
1、森林村庄警察局钥匙，需要击杀位于森林村庄的boss拉扎尔获取。
2、临时营地实验室入口钥匙卡，完成医生任务后的第二天可以直接购买。
3、临时营地实验室补给室钥匙卡，完成医生任务后的第二天可以直接购买。
4、临时营地垃圾先生钥匙，击杀垃圾先生之后可以直接获取。
5、工业区石油工厂私人通道钥匙卡，可以通过搜索文件柜，背包概率获取。
6、工业区石油工厂I级仓库钥匙卡，可以通过搜索文件柜，背包概率获取。
7、工业区石油工厂II级仓库钥匙卡，可以通过搜索文件柜，背包概率获取。
8、沼泽下水道铁门钥匙，完成绿军将军主线，然后找到紫水晶昏迷后被陌生猎人所救后地上的背包里获得。
9、商场一层SVARUSKI商店钥匙，可以通过搜索文件柜，背包概率获取。
10、商场一层科技商店钥匙，可以通过搜索文件柜，背包概率获取。
11、商场一层枪店钥匙卡，击杀商城的bossK酱直接获取。
12、商场地下涡轮电机室钥匙卡，可以通过搜索文件柜，背包概率获取。
13、商场地下办公区钥匙，可以通过搜索文件柜，背包概率获取。
14、商场地下撤离点钥匙，通过击杀商城的bossK酱会有概率掉落。
零希沃特是一款上帝视角的生存射击游戏，游戏中几乎所有的建筑都是可以进入搜刮的，但是有的建筑需要钥匙才能打开，那么零希沃特钥匙怎么获得，一起来看看吧。零希沃特钥匙获取方法1、森林村庄警察局钥匙，需要击杀位于森林村庄的boss拉扎尔获取。2、临时营地实验室入口钥匙卡，完成医生任务后的第二天可以直接购买。
泰拉瑞亚堆石器是游戏中的道具之一，玩家使用后可以堆放附近的石块，使用起来非常方便，那么泰拉瑞亚堆石器怎么获得，一起来看看吧。泰拉瑞亚堆石器获取方法石器是个用于将玩家物品栏中的物品放置为环境物体(“石”)的工具。通过按下打开/激活按钮，堆石器可以在三种放置大小之间切换：小、中和大。设置为小对应着一个图
零希沃特是一款生存射击游戏，游戏的玩法类似逃离塔克夫，玩家能在游戏中领取各种任务，完成后即可获得奖励，那么零希沃特酒保任务怎么完成，一起来看看吧。零希沃特酒保任务攻略1、Firststeps任务需求在森林即第一张图幸存撤离一次即可。奖励为三本技能书选一，建议选厨艺，其他两本容易搜刮到。2、First
零希沃特红军基地是游戏中的一个区域，这个区域中玩家能够完成任务，还可以搜过不少装备，那么零希沃特红军基地在哪里，一起来看看吧。零希沃特红军基地位置红军基地在右侧中间偏上，也就是港口下方(红色区域)，完成红军老大两个任务前进入红军基地均需交5000过路费。红军基地任务在他这买一个摄像头，然后放在绿军团
暗邪西部红红火火是游戏中的一个特殊技能，这个技能需要玩家开启宝箱才能获得，那么暗邪西部红红火火技能怎么解锁，一起来看看吧。暗邪西部红红火火技能解锁方法在游戏中，玩家打完三只狼人下来就能找到宝箱，开启宝箱即可解锁隐藏技能红红火火，红红火火：所有TNT箱造成的伤害半径提高50%。对嘣嘣炸弹技能同样适用。
宝可梦朱紫滑翔是游戏中的功能之一，玩家能够通过滑翔来快速移动，但是不少玩家不知道滑翔怎么使用，下面就为大家分享宝可梦朱紫滑翔使用方法。宝可梦朱紫滑翔使用方法滑翔能力比较类似野吹的滑翔伞，和跳跃是同一个键，在空中时按下B键即可进行滑翔，也可以长按B高高跳起后再按B滑翔，不过距离不远，而且滑翔一会之后就
零希沃特是一款生存冒险游戏，游戏玩法类似逃离塔克夫，玩家可以在临时营地中完成各种任务，那么零希沃特临时营地怎么解锁，一起来看看吧。零希沃特临时营地进入方法临时营地有前置任务，玩家需要先完成军队任务中汽车旅馆任务才可以进入。玩家接取任务来到营地发现已经被强盗占领，室内有五名强盗，室外也有五名，击败强盗
大多数游戏中有很多npc角色，这些npc满足一定条件后能够触发角色事件，完成后能够提升属性并获得好感度，那么大多数角色事件怎么完成，一起来看看吧。大多数角色事件介绍角色：废品站大爷触发：(废品回收站)单事件结束。角色：大猛子触发：(工地)搬砖任务触发第3次为午后工地触发第4次自动事件带出华子第5次在
零希沃特是一款上帝视角的生存冒险游戏，游戏玩法类似逃离塔克夫，玩家开局将在一个基地中领取各种任务，还有商人可以进行交易，那么零希沃特基地商人卖什么东西，一起来看看吧。零希沃特基地商人物品商人界面右边的图标可以点，切换商品类型的，商店每天七点刷新酒保卖吃的和便宜子弹，低阶武器，洗点书。医生卖防化服，药
大多数是一款模拟生存打工游戏，游戏中玩家能通过各种方式来赚钱，捡垃圾就是其中的方法之一，那么大多数捡垃圾怎么玩，一起来看看吧。大多数捡垃圾赚钱方法捡破烂是游戏中一种额外的赚钱方法。不要看不起捡破烂，这就是前期除了搬砖，获得钱的另外一个主要来源，路上看到水瓶啊，纸箱子啊，易拉罐啊都捡。记住搬砖和捡破烂