泰拉瑞亚堆石器有什么用 堆石器在哪获得

2022-12-01 09:10:37 来源：互联网 编辑：佚名

泰拉瑞亚堆石器是游戏中的道具之一，玩家使用后可以堆放附近的石块，使用起来非常方便，那么泰拉瑞亚堆石器怎么获得，一起来看看吧。

泰拉瑞亚堆石器获取方法

石器是个用于将玩家物品栏中的物品放置为环境物体(“石”)的工具。

通过按下打开/激活按钮，堆石器可以在三种放置大小之间切换：小、中和大。设置为小对应着一个图格宽的环境物体，设置为中则对应着两个图格的环境物体，设置为大则对应着三个图格宽的环境物体。每种设置所对应的环境物体的大小可以通过按上和下按钮循环切换。使用时，会优先使用、并且仅使用玩家物品栏中最左上角处的材料，直到另一种材料将其取代。

获得方法

由哥布林工匠以25金币的价格出售。