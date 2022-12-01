零希沃特酒保任务怎么做 酒保任务有哪些

2022-12-01 09:06:48 来源：互联网 编辑：佚名

零希沃特是一款生存射击游戏，游戏的玩法类似逃离塔克夫，玩家能在游戏中领取各种任务，完成后即可获得奖励，那么零希沃特酒保任务怎么完成，一起来看看吧。

零希沃特酒保任务攻略

1、First steps

任务需求在森林即第一张图幸存撤离一次即可。奖励为三本技能书选一，建议选厨艺，其他两本容易搜刮到。

2、First steps

在森林地图击杀5个土匪。在森林地图击杀5条狼。

3、Valuable item

在森林找到一个高价值物品，玩家可以在袋子里找到。

4、Smoking skills

收集8包马宝路香烟(红色烟)。收集10盒火柴;收集3个打火机。收集2个Zippo打火机。

4-1、Smoking skills

收集8包威尔逊香烟(蓝色烟)。收集1个金色打火机。

5、The lost convoy

找到在森林中失踪的车队。

6、Supply

收集5块面包;收集5瓶水(要纯蓝色的水)。收集1包MRE军粮。

6-1、Supply

收集8罐肉罐头。收集8罐鱼罐头。收集3盒面条。

7、Vendetta

总计消灭20个土匪，不限地图。

8.Survivalist:forest

在森林幸存撤离一次并至少获得200经验。在森林幸存撤离一次并至少获得价值8000卢布。

8-1、Survivalist:forest

在森林幸存撤离一次并至少获得350经验。在森林幸存撤离一次并至少获得价值15000卢布。

9、No more barks

在森林击杀15条狼。

10、What's on the flash drive?

收集两个USB。

11、Chocolate for everyone

收集8个普通巧克力(黑色)。收集4个俄罗斯巧克力。

12、New arrivals

调查第三张图工业区区域。(右上角港口红军团位置)。

13、Cutlery

收集8个叉子;收集8个勺子。收集8把刀。

14、The lost backpack

背包在尸体里，在森林找到丢失的背包。(进图会有黄圈显示区域)，在简易营地找到丢失的背包。

15、What's cooking?

找到4个烹饪锅;找到30个盐。找到30个胡椒粉。

16、Documents

找到在简易营地失踪的猎人。(进入地图可以看见任务地点)

16-1、Documents

在森林警察局找到文件，文件在保险箱内。

17、Makeshift camp

在简易营地幸存撤离3次。在简易营地击杀15个土匪。

18、Survivalist:Makeshift camp

在简易营地幸存撤离一次并至少获得250经验。在简易营地幸存撤离一次并至少获取总价值8000卢布。

18-1、Survivalist:Makeshift camp

在简易营地幸存撤离一次并至少获得400经验。在简易营地幸存撤离一次并至少获取总价值16000卢布。

19、The missing group

去沼泽找到失踪的小组(进图可看见任务地点范围)，调查尸体。

19-1、The missing group

消灭沼泽里的目标(进图可以看见任务地点范围)。

20、Stylish one

击杀KIBBA15次。