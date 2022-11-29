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宝可梦朱紫怎么滑翔 滑翔键是哪个

2022-11-30 09:08:48来源：互联网编辑：佚名

宝可梦朱紫滑翔是游戏中的功能之一，玩家能够通过滑翔来快速移动，但是不少玩家不知道滑翔怎么使用，下面就为大家分享宝可梦朱紫滑翔使用方法。

宝可梦朱紫滑翔使用方法

滑翔能力比较类似野吹的滑翔伞，和跳跃是同一个键，在空中时按下B键即可进行滑翔，也可以长按B高高跳起后再按B滑翔，不过距离不远，而且滑翔一会之后就会开始快速下坠，比野吹的力巴尔和阿尔宙斯的勇士雄鹰的效果远远不如。

在滑翔时可以按B键取消滑翔，不过取消后不可以再次滑翔直到落地为止，从这一点上来说比力巴尔和勇士雄鹰也是远远不如。

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