大多数角色事件怎么触发 角色事件有多少

大多数游戏中有很多npc角色，这些npc满足一定条件后能够触发角色事件，完成后能够提升属性并获得好感度，那么大多数角色事件怎么完成，一起来看看吧。
角色：废品站大爷
触发：(废品回收站)单事件结束。
角色：大猛子
触发：(工地)搬砖任务触发 第3次为午后工地触发 第4次自动事件带出华子 第5次在晚上KTV触发 结束事件。
角色：华子
触发：大猛子剧情带出的角色 之后城西路中间面包车出骗钱事件 再瓦罐汤出考虑离开事件 过两天后自动事件 角色退场。
角色：付叔
触发：(锦华天地小区)保安打工触发 触发看病事件后 出自动事件退场。
角色：燕姐
触发：(物流仓库)分拣货物打工触发 一共3次事件后结束。
角色：老沙
触发：(物流仓库)大件搬运打工触发 之后在公园锻炼看到老沙 之后全部自动事件后退场。
角色：真真
触发：(锦华天地小区)保安打工触发 之后去商城扮玩偶触发后续 再多次扮玩偶触发后续 期间在(小卖部)阿俊事件中出场2次。
角色：阿俊
触发：(公园小卖部)饮料促销打工触发 多次后结束。
角色：白星
触发：(诊所)右边看到白星扶墙触发事件 之后在车行触发事件 接着一个自动事件 最后在舞西风超市当会计触发事件。
角色：杨欣悦
触发：(迪厅)蹦迪触发 之后好感出喝酒事件 根据喝酒和不喝选项 分别完成两个成就 所以需要SL一次。
角色：jk妹
触发：(川香缘)打工后触发老板娘发现少食材 之后在川香缘右边小巷触发JK妹喂猫事件 再触发后JK妹退场。
零希沃特是一款生存冒险游戏，游戏玩法类似逃离塔克夫，玩家可以在临时营地中完成各种任务，那么零希沃特临时营地怎么解锁，一起来看看吧。零希沃特临时营地进入方法临时营地有前置任务，玩家需要先完成军队任务中汽车旅馆任务才可以进入。玩家接取任务来到营地发现已经被强盗占领，室内有五名强盗，室外也有五名，击败强盗
大多数游戏中有很多npc角色，这些npc满足一定条件后能够触发角色事件，完成后能够提升属性并获得好感度，那么大多数角色事件怎么完成，一起来看看吧。大多数角色事件介绍角色：废品站大爷触发：(废品回收站)单事件结束。角色：大猛子触发：(工地)搬砖任务触发第3次为午后工地触发第4次自动事件带出华子第5次在
零希沃特是一款上帝视角的生存冒险游戏，游戏玩法类似逃离塔克夫，玩家开局将在一个基地中领取各种任务，还有商人可以进行交易，那么零希沃特基地商人卖什么东西，一起来看看吧。零希沃特基地商人物品商人界面右边的图标可以点，切换商品类型的，商店每天七点刷新酒保卖吃的和便宜子弹，低阶武器，洗点书。医生卖防化服，药
大多数是一款模拟生存打工游戏，游戏中玩家能通过各种方式来赚钱，捡垃圾就是其中的方法之一，那么大多数捡垃圾怎么玩，一起来看看吧。大多数捡垃圾赚钱方法捡破烂是游戏中一种额外的赚钱方法。不要看不起捡破烂，这就是前期除了搬砖，获得钱的另外一个主要来源，路上看到水瓶啊，纸箱子啊，易拉罐啊都捡。记住搬砖和捡破烂
大多数游戏中玩家能够通过各种方式来赚钱，可以出售各种菜肴，每一种菜肴的收益都不同，那么大多数开餐厅赚钱吗，一起来看看吧。大多数餐厅收益介绍大多数是一款模拟经营游戏。因为不同的困境，从未到过大城市的“你”，带着希望孤身一人来到陌生的环境里打拼。
大对数是一款生存打工模拟游戏，游戏中玩家能通过各种方式来赚钱，晚上还能够上夜班赚钱，那么大对数夜间工作疲惫怎么办，一起来看看吧。大对数夜间工作疲惫处理方法夜班是游戏中一种额外的赚钱方法，玩家可以通过干夜班来快速的积攒经济。不过在干完夜班后大多数情况第二天会出现疲惫的debuff，解决方法如下。想要晚
大多数人缘是游戏中非常重要的属性，玩家的人员越高收入越大，能通过各种方式提升，那么大多数人缘最多是多少，一起来看看吧。大多数人缘上限人缘的上限值为100，但并不是真100，只是显示最高为100。人缘每天会下降4点，加热水是加2点。做义工加的人缘超出也是不会亏的。推荐到99了就开始做义工，然后每天加热
大多数心智是一种重要的属性，玩家的心智低了会出现debuff，需要花时间才能能够恢复，那么大多数心智怎么快速恢复，一起来看看吧。大多数心智恢复方法目前能够提升心智的方法挺少的，开局对话能够提高20，去做保安可以提升，但是就数值来看没有明显增加。剩下只能去家乐汇商场扮演吉祥物提升心智和体质了。心智能够
零希沃特是一款玩法类似逃离塔克夫的生存射击游戏，游戏中玩家需要在地图中搜选各种物资，但是玩家东西拿多了会出现超重的问题，那么零希沃特负重怎么提高，一起来看看吧。零希沃特负重提升方法零希沃特中也是有负重这一设定的，玩家身上的道具超过负重会导致移动速度变慢。游戏中玩家可以通过购买更高负重的背包来提升负重
零希沃特枪械是游戏中非常重要的武器，枪械和装备都是有耐久的设定，耐久度低了会在战斗中出现各种问题，那么零希沃特怎么修枪，一起来看看吧。零希沃特枪械修理方法游戏中武器和装备都是有耐久度的设定的，玩家可以通过维修箱来修复武器的耐久度。同时维修的量也是有区别的，大维修可以维修更高的耐久，维修箱也分成不同类