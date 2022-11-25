大多数怎么捡垃圾赚钱 收破烂怎么玩

2022-11-28 09:19:25 来源：互联网 编辑：佚名

大多数是一款模拟生存打工游戏，游戏中玩家能通过各种方式来赚钱，捡垃圾就是其中的方法之一，那么大多数捡垃圾怎么玩，一起来看看吧。

大多数捡垃圾赚钱方法

捡破烂是游戏中一种额外的赚钱方法。

不要看不起捡破烂，这就是前期除了搬砖，获得钱的另外一个主要来源，路上看到水瓶啊，纸箱子啊，易拉罐啊都捡。

记住搬砖和捡破烂的时候，穿脏衣服，平时不干活的时候穿干净衣服，不要白白把干净衣服弄脏，就只要一件脏衣服用来干活和捡破烂，干净衣服平时穿，加心态。

路上只要看到破烂就捡，然后去卖给那个收废品的大妈，记住卖废品的时候，记得看当天的价格，如果是绿色向上的箭头，就说明这个破烂当天是高于市价的，赶紧卖掉，如果是红色向下的箭头就说明当天这个破烂真的就是破烂，不赚钱，先留着，等明天再来看，什么时候变成高于当天市价的时候再卖。

等你卖了几次以后，跟收废品大妈好感度上去了，她就会给你一个收废品的任务。你可以打开地图，点击左上角的收废品地点，会出现几个地方，分别是驿站收废纸箱，迪厅收水瓶和易拉罐，洗车行(就是做小区保安的那里)收废铁，有时候也会出电瓶，家乐汇商场收废纸箱，易拉罐和水瓶。

这可是一本万利啊，你每收完一次，隔两天再去收一次，收完以后卖给收废品的，一次抵得上你打五六天的工，五六百块钱都是小意思。