大对数夜间工作疲惫怎么恢复 晚班debuff怎么消除

2022-11-28 09:11:25 来源：互联网 编辑：佚名

大对数是一款生存打工模拟游戏，游戏中玩家能通过各种方式来赚钱，晚上还能够上夜班赚钱，那么大对数夜间工作疲惫怎么办，一起来看看吧。

大对数夜间工作疲惫处理方法

夜班是游戏中一种额外的赚钱方法，玩家可以通过干夜班来快速的积攒经济。

不过在干完夜班后大多数情况第二天会出现疲惫的debuff，解决方法如下。

想要晚上打工不疲惫，需要让人物在晚上9点后去打工时的情绪高涨，这样第二天是不会有疲惫buff的。

点击心态旁边的情绪图标会显示个人情绪的界面，每天都会有新的今日兴趣，去玩今日兴趣的项目，不用完成小游戏就有加30点情绪的提示。

这样就能保证每天晚上开开心心9点后去打工，第二天也不会有疲惫buff。