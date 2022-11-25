大多数人缘上限是多少 人缘最高是多少

2022-11-25 09:15:18 来源：互联网 编辑：佚名

大多数人缘是游戏中非常重要的属性，玩家的人员越高收入越大，能通过各种方式提升，那么大多数人缘最多是多少，一起来看看吧。

大多数人缘上限

人缘的上限值为100，但并不是真100，只是显示最高为100。人缘每天会下降4点，加热水是加2点。做义工加的人缘超出也是不会亏的。推荐到99了就开始做义工，然后每天加热水，这样做完义工就是130点，每天加热水前提下每天降低2点，每15天做一次义工即可。

人缘提升方法

玩家前往警察局楼上，即可通过招聘成为志愿者。志愿者赚的钱不多，但刷人缘一次涨20多。只要有一点闲钱支撑几天就能通过志愿者刷满人缘。

刷满后就可以摆摊，高人缘情况下摆摊收益远高于正常进厂打工。