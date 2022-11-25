大多数心智怎么提高 怎么恢复心智

2022-11-25 09:10:05 来源：互联网 编辑：佚名

大多数心智是一种重要的属性，玩家的心智低了会出现debuff，需要花时间才能能够恢复，那么大多数心智怎么快速恢复，一起来看看吧。

大多数心智恢复方法

目前能够提升心智的方法挺少的，开局对话能够提高20，去做保安可以提升，但是就数值来看没有明显增加。剩下只能去家乐汇商场扮演吉祥物提升心智和体质了。

心智能够增加角色负面情绪每小时的下降速度，每提升一级，每小时加0.25的心态恢复，从而帮助角色更快恢复心态。